Fortune Bay beginnt mit Phase-I-Bohrungen im Projekt Goldfields

Ein Diamantbohrgerät wurde an den Standort verlegt und die Bohrungen im Zielgebiet Athona South sind jetzt im Gange. Bei Athona South sind Bestätigungsbohrungen zur Verifizierung der historischen Ergebnisse aus den 1930er-Jahren, Infill-Bohrungen zur Herstellung einer Verbindung mit der Mineralisierung im Norden sowie Stepout-Bohrungen im Süden geplant.

Das Phase-I-Bohrprogramm beinhaltet auch geplante Stepout-Bohrungen in Zone A und Zone B der Lagerstätte Box, wo vorrangige Ziele ermittelt wurden. Für das Phase-I-Bohrprogramm bei Box und Athona ist ein ungefährer Bohrabstand von 50 Metern vorgesehen, um mit der Erweiterung der historischen Mineralressourcen über das aktuelle Bohrgebiet hinaus zu beginnen.

Dale Verran, CEO von Fortune Bay, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir nur etwas mehr als zwei Wochen nach Erteilung der Bohrgenehmigung mit den Bohrungen beginnen konnten. Die Mobilisierung zum Standort verlief wie geplant und war aufgrund des Zugangs über die saisonale Lake Athabasca-Eisstraße effizient und kostengünstig. Wir sehen jetzt den Ergebnissen unserer geplanten Bohrungen bei Athona und Box entgegen, die auch den Erhalt der Goldanalyseergebnisse in den kommenden Wochen beinhalten.“

Die Standorte der Bohrziele im Bereich der Goldlagerstätten Athona und Box sowie weitere Einzelheiten der Bohrziele entnehmen Sie bitte der Pressemeldung des Unternehmens vom 26. Februar 2021.

Dale Verran, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift NI 43-101 hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Fortune Bay

Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, Frankfurt: 5QN) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt Gold, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldprojekten in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.