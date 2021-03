KnowBe4 warnt vor weltweitem Anstieg der Versuche, die Microsoft Exchange Sicherheitslücke auszunutzen

Die von diesem Exploit ausgehenden Sicherheitsbedrohungen reichen von derÜbernahme von Servern, die zu einer kompletten Kompromittierung der Umgebungführen kann, über Konto-Imitationen bis hin zu Ransomware. Sobald ein Hacker ineinen Server eingedrungen ist, kann er jeden Teil der Umgebung einesUnternehmens übernehmen, einem bestehenden E-Mail-Thread beitreten und bösartigeLinks und Anhänge in eine Kommunikation einfügen. Cyberangriffe zielen aufungepatchte Microsoft Exchange-Server mit einem neuen Stamm von Ransomwarenamens "DearCry". Diese Angriffe können Computersysteme verschlüsseln und zielendarauf ab, Zahlungen von den Nutzern zu erhalten."Diese Microsoft Exchange-Sicherheitslücke hat massive Auswirkungen mitweitreichenden Konsequenzen", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Sobald einHacker in das System eindringt und auf den Server zugreift, der alleE-Mail-Konten steuert, kann er eine Umgebung komplett übernehmen und wirklichSchaden anrichten. Konto-Imitationen sind unglaublich gefährlich, weil derEmpfänger der E-Mail glaubt, dass er per E-Mail mit der vertrauenswürdigenPartei spricht, so dass er viel eher auf einen bösartigen Link klickt oder eineninfizierten E-Mail-Anhang öffnet. Ransomware ist ein weiteres potenziellesCybersicherheitsproblem, das die Betriebsfähigkeit von Unternehmen bedroht, dieihre Systeme noch nicht gepatcht haben, da diese Schwachstelle ausgenutzt wird.Allen Unternehmen, die Microsoft Exchange-Server verwenden, wird empfohlen,sofort einen Patch zu installieren."Microsoft sagt, dass nach der anfänglichen Kompromittierung von ungepatchtenOn-Premises-Exchange-Servern nun Ransomware auf anfälligen Systemen eingesetztwird; eine Situation, die an den WannaCry-Ausbruch 2017 erinnert. DasUnternehmen fordert nun seine Kunden auf, die Updates aufgrund der kritischenNatur der Sicherheitsprobleme so schnell wie möglich zu installieren.Mehr lesen Sie im KnowBe4 Blog (https://blog.knowbe4.com/) oder erfahren Sie imWebcast "Microsoft Exchange Mass Hack" hier:https://info.knowbe4.com/microsoft-exchange-mass-hack .Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 Grünwaldmailto:KnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/130506/4865941OTS: KnowBe4