Berlin (ots) - Das Abitur in der Tasche - und nun studieren, aber was genau?

Eine schwierige Frage, die sich Schulabgänger stellen müssen. Die

Corona-Pandemie verstärkt die Unsicherheit der jungen Menschen und stellt sie

vor besondere Herausforderungen. Ein Entscheidungskriterium für einen

Studiengang können die zukünftigen Berufsaussichten sein.



Der BAP Job-Navigator hat den Stellenmarkt im Februar 2021 analysiert und die

gefragtesten Studiengänge ermittelt.





Jedes fünfte Jobangebot richtet sich an AkademikerIm Februar wurden erstmals seit einem Jahr wieder genauso viele Jobangebote wievor einem Jahr veröffentlicht. Davon richteten sich rund 18 Prozent anFachkräfte mit einem Hochschul- oder Universitätsabschluss. Einige Unternehmengaben sogar konkrete Angaben zur akademischen Laufbahn: Ein Bachelor wurde in29.570 Jobangeboten gewünscht, etwas häufiger als ein Masterabschluss (19.500Jobs). Eine Promotion wurde von 2.300 Unternehmen in 6.120 Jobangebotengefordert.MINT-Absolventen sehr gefragtSehr gute Aussichten haben Absolventen des Ingenieurwesens. Mehr als 57.000 Jobsvon 14.500 Unternehmen richteten sich an Ingenieure aller Fachrichtungen. Damitbelegen sie wie bereits im vergangenen Jahr den ersten Platz der gefragtestenStudienabschlüsse. Doch welche speziellen Ingenieursfachrichtungen sind ammeisten gefragt? Beliebt bei den Unternehmen sind ein Ingenieursabschluss inElektrotechnik (rund 20.000 Jobs), in Maschinen- und Anlagenbau (12.800 Jobs),Konstruktionstechnik (5.000 Jobs) sowie im Bauingenieurswesen (4.800 Jobs).Letztere Fachrichtung verzeichnet den größten Nachfrageanstieg im Vergleich zumVorjahresmonat bei den Ingenieursberufen (+29 Prozent).Leichter Rückgang bei WirtschaftswissenschaftenDer beliebteste Studiengang in Deutschland ist Wirtschaftswissenschaften. DieBerufsaussichten sind sehr vielfältig und die Absolventen können aus einem breitgefächerten Stellenangebot von über 43.000 Jobs wählen. Damit liegt derStudienabschluss auf dem zweiten Platz der gefragtesten Studiengänge. Dennochist die Nachfrage im Vergleich zum Februar 2020 um 14 Prozent gesunken. Bei derBetrachtung der Fachrichtungen wird deutlich, dass ein generalistischesBWL-Studium deutlich gefragter als VWL ist. Fachkräfte mit BWL-Abschluss wurdenvon fast 14.000 Unternehmen in 42.400 Positionen gesucht; für VWLer dagegenwurden lediglich 2.200 Jobs angeboten.Gute Perspektiven bietet InformatikstudiumAuch ein abgeschlossenes Informatikstudium kann so manche Tür öffnen. Im Februarwurden 35.600 Positionen für akademische IT-Fachkräfte ausgeschrieben und werden