Composition du bureau de l’Assemblée Générale Mixte du 25 mars 2021 – Rappel des modalités de participation

Argan informe ses actionnaires, conformément aux dispositions du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 (tel que prorogé et modifié), que l’Assemblée Générale Mixte sera présidée par Monsieur Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance de la Société. Le Directoire de la Société a par ailleurs désigné Messieurs Ronan Le Lan et Francis Albertinelli, membres du Directoire, en qualité de scrutateurs. Madame Marie-Caroline Schwartz, Secrétaire Générale, assumera les fonctions de secrétaire de séance.

Pour rappel, l’Assemblée Générale Mixte se tiendra le jeudi 25 mars 2021 à 14 heures 30 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et de toute autre personne ayant le droit d’y assister compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de la Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 (telle que prorogée et modifiée par l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020).

En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à un tiers (à l’effet de voter par correspondance). L’assemblée sera retransmise en direct, et accessible en différé, sur le site Internet de la société ( www.argan.fr ).

Les informations ou documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte peuvent être consultés sur le site Internet d’Argan, à l’adresse suivante : www.argan.fr , rubrique Espace Investisseurs / Assemblées Générales.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

25 mars : Assemblée Générale annuelle

1 er avril : Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2021

1 er juillet : Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2021

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2021 15 juillet : Résultats semestriels 2021

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 31 décembre 2020, son patrimoine représente 3 millions de m², se décomposant en 87 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3 Mds€ et générant 152 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Shares et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.











