Plug Power: Bilanzskandal? Die Hintergründe

Bahnt sich bei Plug Power ein Bilanzskandal an? Die Anleger sind alarmiert. Das ist die aktuelle Fakten-Lage. So handeln Anleger jetzt richtig.

Die Aktie von Plug Power (WKN: A1JA81 / ISIN: US72919P2020) gehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den Highlyern der Börse und schoss zuletzt in schwindelerregende Höhen. Kein Wunder, denn Investments aus dem Bereich der erneuerbaren Energien rücken mehr und mehr in den Fokus der Anleger und in diesem Sektor zählt der US-Hersteller von Brennstoffzellen zu den Pionieren.

Nun ziehen aber dunkle Wolken über Plug Power auf, wie sich an dem jüngsten Kurssturz der Aktie zeigt. Für schlechte Stimmung bei den Aktionären sorgt eine Pressemitteilung, die am Dienstagabend bekanntgegeben worden ist. Kurz nach US-Börsenschluss erklärte Plug Power, dass das Unternehmen Finanzberichte nachträglich korrigieren muss.