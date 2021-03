Anlegerverlag Bei PowerCell geht es weiter bergab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.03.2021, 11:48 | 30 | 0 | 0 17.03.2021, 11:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen weiterhin fallende Aktienkurse an der Börse hinnehmen. Zwar sieht der Rückgang heute verhältnismäßig gering aus, doch der Abwärtstrend wird so weiterhin schwerer aufzuhalten zu sein. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien mussten zuletzt große Verluste hinnehmen. Wann der Wiedereinstieg bei Unternehmen wie PowerCell lohnenswert ist, können Sie in unserem aktuellen Sonderreport lesen. Hier kostenlos abrufen. Am heutigen Tag verschlechtert sich die Aktie um knapp 1 Prozent und 0,20 Euro gegenüber dem Vortag. Dadurch liegt der derzeitige Wert der Aktie bei 26,82 Euro. Innerhalb weniger Tage ist die Aktie nun um knapp 12 Prozent gesunken und zeigt somit aktuell eine deutliche Abwärtstendenz. Und das alles obwohl das vergangene Jahr das mit Abstand erfolgreichste der Unternehmensgeschichte war. Zum ersten Mal hat PowerCell innerhalb eines Jahres mehr als 100 Millionen Schwedische Kronen umgesetzt. Das sind umgerechnet etwas 10 Millionen Euro. Dennoch scheint die Aktie von diesen Nachrichten nicht zu profitieren. Fazit: Wie geht es mit den Wasserstoff-Aktien jetzt weiter? Ist die gesamte Branche am Ende? Lesen Sie alles über die Krise und die nächsten Gewinnchancen in unserem aktuellen Sonderreport. Hier kostenlos abrufen.



