Umfrage zu Nachhaltigkeits-Präferenzen: Was Investoren wirklich wünschen

Gegen Kinderarbeit, Waffen und Massentierhaltung, für sauberes Wasser und Schutz der Meere und Ökosysteme: Die Umfrage von ACATIS brachte neben Erwartbarem zum Teil auch überraschende Ergebnisse zum Thema Nachhaltigkeit.

Nachhaltiges Investieren lässt sich über zahlreiche Strategien umsetzen. Der direkte Weg über ökologische Pure Plays etwa aus den Bereichen erneuerbarer Energien oder der Elektromobilität stellen für viele den Königsweg dar. Das Etikett der Nachhaltigkeit tragen aber auch zahlreiche Fonds, die lediglich einen best-in-class-Ansatz verfolgen, also in den jeweiligen Ziel-Branchen diejenigen Unternehmen ins Portfolio aufnehmen, die am wenigsten Umweltschaden anrichten. ESG-Fonds erweitern das Nachhaltigkeitsspektrum um soziale Aspekte und Fragen zur Governance. Stark zugenommen haben zudem Fonds, die in Unternehmen investieren, die direkt die Sustainable Development Goals der UN adressieren. In unterschiedlichen Ausprägungen kommen zumeist Ausschlusskriterien hinzu, was Unternehmen, Branchen und Länder komplett aus dem Anlageuniversum kicken kann.