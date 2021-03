Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Anleger halten Füße still vor Zinsentscheid der US-Notenbank Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst mit größeren Engagements zurückgehalten. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,09 Prozent höher bei 14 570,38 Punkten, nachdem er tags …