17.03.2021 / 12:00

GBC Kapital GmbH: Solutiance AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des weiteren Wachstums erfolgreich ab - Das Private Placement wurde von der GBC Kapital GmbH begleitet



Erfolgreiche Kapitalmaßnahme der Solutiance AG (ISIN DE0006926504) - die Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung wurde erfolgreich abgeschlossen. Das an die Bezugsfrist anschließende Private Placement wurde von der GBC Kapital GmbH begleitet.



Insgesamt wurden 1.069.219 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 platziert. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden die Aktien ausschließlich qualifizierten bzw. professionellen und institutionellen Investoren angeboten.

Durch die Kapitalerhöhung fließt der Solutiance AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 1,44 Mio. zu.



Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG von EUR 6.449.415,00 um EUR 1.069.219,00 auf EUR 7.518.634,00.



Der Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Solutiance AG dienen und insbesondere für Investitionen in den Ausbau der IT-Plattform sowie für Vertrieb und Marketing verwendet werden.

Über die Solutiance AG:



Die im Freiverkehr der Börsen München (m:access) notierte sowie in Frankfurt, XETRA, Stuttgart und Berlin gelistete Solutiance AG agiert mit ihren softwaregestützten, immobilienbezogenen Dienstleistungen und ihrer IT-Plattform für den Immobilienbetrieb im stetig wachsenden Facility-Management-Sektor. Innerhalb dieses sehr dynamischen Marktes entscheiden sich immer mehr Unternehmen dafür, den Immobilienbetrieb oder Teile des Immobilienbetriebs nicht mehr in Eigenleistung zu erbringen sondern diesen an externe B2B-Dienstleister, wie die Solutiance AG, auszulagern. Darüber hinaus hält der allgemeine Digitalisierungstrend auch verstärkt in der Immobilienbranche Einzug und eröffnet so auch Immobilienbetreibern vielfache Vorteile, z.B. im Hinblick auf Effizienz, Transparenz und Zeitersparnis. Aktuell bietet Solutiance ihren Kunden vorrangig Lösungen für die Bereiche Betreiberpflichten Controlling und Dachmanagement.