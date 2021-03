Berlin (ots) - 15 Start-ups in fünf Kategorien nominiert / Gewinner des fünften

SET Awards werden auf dem SET Tech Festival am 1. September 2021 gekürt / neue

SET 100 Liste gibt Einblick in die spannendsten Start-ups der

Energiewende-Gründerszene



Die diesjährigen Finalisten des Start Up Energy Transition (SET) Awards stehen

fest. 15 Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Chance, auf dem SET Tech

Festival am 1. September 2021 für ihre innovativen Geschäftsideen, mit denen sie

Energiewende und Klimaschutz vorantreiben, die renommierte Auszeichnung zu

gewinnen. Die Finalisten wurden im Rahmen der Abendveranstaltung des Berlin

Energy Transition Dialogues (BETD) von Staatssekretär Andreas Feicht (BMWi),

Hinrich Thölken (Auswärtiges Amt), Angela Wilkinson (World Energy Council) und

Tanja Gönner (GIZ) nominiert.







Innovation, Energy Distribution and Storage, Smart Mobility & Transportation,

Quality Energy Access & SDG-7 vergeben. Eine internationale Expertenjury

(https://www.startup-energy-transition.com/set-award/jury/) hat aus über 540

Bewerbungen aus 89 Ländern die finalen 15 Start-ups ausgewählt.



Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Die vielen

Bewerbungen aus der ganzen Welt zeigen, welchen Stellenwert der SET Award in der

internationalen Start-up-Szene genießt und dass das SET-Netzwerk jungen

Unternehmen einen zusätzlichen Push gibt. Die neuen Ideen und Herangehensweisen

der Bewerber hat die Jury beeindruckt: Diese Qualität spiegeln die 15 Finalisten

wider. Außerdem finden sich in der SET 100 Liste viele weitere Projekte, die

Energiewende und Klimaschutz zukunftsorientiert angehen."



SET 100 Liste gibt Überblick der spannendsten Start-ups der Energiewende

Gründerszene



Jedes Jahr gibt es eine neue Liste von vielversprechenden Start-ups aus dem

Energiesektor: Die SET100 Liste

(https://www.startup-energy-transition.com/presenting-the-set100-list-2021/) .

In der Zusammenstellung werden die 100 besten Gründerfirmen, die sich für den

SET Award beworben haben, präsentiert. Über 80 der Start-ups, die es in die

aktuelle Top 100 geschafft haben, stellen im Zuge der Berlin Energy Week ihre

Geschäftsmodelle vor.



Der SET Award und die SET100 Liste sind Teil der globalen SET Initiative, die

von der Deutschen Energie-Agentur (dena) und den World Energy Council betrieben

wird. Die Set-Plattform ist 2016 von der dena mit Unterstützung des

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gegründet worden. Neben dem Seite 2 ► Seite 1 von 4



Der SET Award 2021 wird in den Kategorien Clean Energy Generation, Demand-sideInnovation, Energy Distribution and Storage, Smart Mobility & Transportation,Quality Energy Access & SDG-7 vergeben. Eine internationale Expertenjury(https://www.startup-energy-transition.com/set-award/jury/) hat aus über 540Bewerbungen aus 89 Ländern die finalen 15 Start-ups ausgewählt.Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung: "Die vielenBewerbungen aus der ganzen Welt zeigen, welchen Stellenwert der SET Award in derinternationalen Start-up-Szene genießt und dass das SET-Netzwerk jungenUnternehmen einen zusätzlichen Push gibt. Die neuen Ideen und Herangehensweisender Bewerber hat die Jury beeindruckt: Diese Qualität spiegeln die 15 Finalistenwider. Außerdem finden sich in der SET 100 Liste viele weitere Projekte, dieEnergiewende und Klimaschutz zukunftsorientiert angehen."SET 100 Liste gibt Überblick der spannendsten Start-ups der EnergiewendeGründerszeneJedes Jahr gibt es eine neue Liste von vielversprechenden Start-ups aus demEnergiesektor: Die SET100 Liste(https://www.startup-energy-transition.com/presenting-the-set100-list-2021/) .In der Zusammenstellung werden die 100 besten Gründerfirmen, die sich für denSET Award beworben haben, präsentiert. Über 80 der Start-ups, die es in dieaktuelle Top 100 geschafft haben, stellen im Zuge der Berlin Energy Week ihreGeschäftsmodelle vor.Der SET Award und die SET100 Liste sind Teil der globalen SET Initiative, dievon der Deutschen Energie-Agentur (dena) und den World Energy Council betriebenwird. Die Set-Plattform ist 2016 von der dena mit Unterstützung desBundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) gegründet worden. Neben dem