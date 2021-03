Pflanzliche Nahrung für Kleinkinder von Else wird dieses Frühjahr in Raley’s-Läden eingeführt

VANCOUVER, BC / 17. März 2021 / ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSXV: BABY) (OTCQX: BABYF) (FSE: 0YL) („Else“ oder die „Gesellschaft“), ein Unternehmen spezialisiert auf die Herstellung von pflanzlichen Nahrungsmitteln für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, gab heute bekannt, dass sie ihre pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder im April 2021 bei über 100 Raley's-, Bel Air Market- und Nob Hill Foods-Standorten in Nordkalifornien und Nevada einführen.

„Das ist ein hervorragendes Vertriebswachstum für unsere Organisation. Wir haben uns entschieden, strategisch eine schnelle Abdeckung in den Regionen Nordkalifornien und Nevada sicherzustellen und das Listing bei Raley’s bringt uns diesem Ziel ein großes Stück näher,“ meinte Hamutal Yitzhak, CEO & Mitbegründer von Else Nutrition. „Raley’s pflegt eine inhabergeführte Firmenkultur mit einem echten Verständnis und einer Verpflichtung für das Kundenerlebnis. Sie setzen sich seit Generationen für Gesundheit und Wellness ein und helfen dabei, die Art und Weise wie Menschen essen zu verändern. Dies steht im Einklang mit der Mission von Else, nachhaltige, ausgewogene, „better-for-you“-Ernährungslösungen anzubieten und Leben auf sinnvolle Weise zu berühren,“ fügte sie hinzu.

Über Raley’s

Raley’s ist ein familiengeführtes Lebensmittelgeschäft in Privatbesitz, in dem das Kundenerlebnis großgeschrieben wird, mit Firmensitz in West Sacramento, Kalifornien. Ihre Läden sind Anlaufstelle für die besten frischen Produkte, erschwingliche Angebote und persönlichen Service. Das Engagement des Unternehmens, das Leben mit Gesundheit und Glück zu erfüllen, indem es verändert wie die Welt isst, einen Teller nach dem anderen, hat es zu einer vertrauenswürdigen Quelle für Lebensmittel, Ernährung und Wellness gemacht.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. „Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers“ erreichte kürzlich Platz 1 unter den Bestsellern in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung bei Amazon. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.