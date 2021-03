Märkte um 12: DAX in schwindelerregenden Höhen – Volkswagen-Aktie im Höhenflug

Für den DAX ging es am Vortag wieder auf ein neues Rekordhoch nach oben. Am Mittwochmittag ist deshalb erst einmal eine verdiente Verschnaufpause fällig.

Nachdem der DAX am Dienstag auf ein neues Allzeithoch bei 14.601 Punkte kletterte, legt der Index am Mittwochmittag eine Verschnaufpause ein. Wegen der starken Vorgaben aus den USA dürfte sich die Rekordjagd weiter fortsetzen. So schrieb der S&P 500 am Dienstag mit einem neuen historischen Top wieder einmal Börsen-Geschichte.

Die Lage an der Frankfurter Börse