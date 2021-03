Mit herstellerübergreifender Kompetenz gegen IT-Ausfälle

Hochheim am Main (ots) - Mit der Zero Outage-Rezertifizierung bestätigt der

IT-Dienstleister T-Systems die Qualität und die Expertise von Technogroup als

herstellerunabhängiger Drittwartungs-Anbieter sowie die Bedeutung von Third

Party Maintenance (TPM) für die Ausfallsicherheit der IT.



Der Ausfall wichtiger IT-Systeme kann für Unternehmen drastische Folgen haben.

Binnen weniger Stunden drohen nicht nur Umsatzverluste, auch die Reputation kann

leiden, wenn Kunden und Partner nicht die gewohnten Dienstleistungen nutzen

können.





Um gegen unternehmenskritische Ausfälle gewappnet zu sein, führt T-Systems einglobales Programm durch, mit dem die Qualität seiner Partner und Lieferantensystematisch und nachhaltig sichergestellt wird. Mit Zero Outage verfolgt dasUnternehmen nicht nur eine präventive Null-Fehler-Strategie, um Risikenbestmöglich ausschließen zu können. Das Programm stellt auch sicher, dass imErnstfall schnell gehandelt wird und der Ausfall schnellst möglich behobenwerden kann.Dafür müssen die Dienstleister von T-Systems unter anderem 24 Stunden am Tag und7 Tage die Woche erreichbar sein. Auch müssen die Partner im Rahmen desprofessionellen Incident Managements bei unangekündigten Ernstfall-Simulationen,sogenannten Fire Drills, beweisen, dass sie die vereinbarte Qualitätsicherstellen und einhalten können.Als Experte für Wartung in Rechenzentren ist Technogroup Teil des weltweitenProgramms der T-Systems. Der Dienstleister bringt herstellerübergreifendeKompetenzen ein und wurde Anfang 2021 im Rahmen von Zero Outage rezertifiziert.Wenn die Ursachen für Ausfälle bei verschiedenen Systemen liegen können, ist eswichtig, einen Multivendor-Partner zu haben, der langjährige,plattformübergreifende Erfahrungen besitzt."T-Systems stellt hohe Anforderungen an seine Dienstleister", sagt KlausStöckert, CEO von Technogroup. "Durch die Zertifizierung im Zero Outage-Programmsowie die Rezertifizierung haben wir erneut unter Beweis gestellt, dass unserService höchste Qualitätsanforderungen erfüllt."Technogroup ist eines der ersten Unternehmen im Markt, das dreifach gemäß denISO-Normen zertifiziert ist. Neben der ISO 9001 für das Qualitätsmanagement istder IT-Dienstleister auch in Bereichen Informationssicherheit (ISO 27001) sowieUmweltmanagement (ISO 14001) zertifiziert.Der Anbieter für Third-Party Maintenance (TPM) ist Teil der weltweit agierendenEvernex-Gruppe, die TPM-Marktführer in Europa ist. Von den hohenQualitätsstandards profitieren schließlich die über 10.000 Kunden. NebenQualität und Know-how bietet Drittwartung weitere Vorteile: Kosteneinsparungenvon bis zu 70 Prozent im Vergleich zur Herstellerwartung, Nutzung der Hardwareauch über das Ende des Servicezeitraums der Hersteller hinaus sowieProzessoptimierung durch Service aus einer Hand.(https://www.technogroup.com/rechenzentrum-wartung/)Technogroup ist Marktführer für Drittwartung (Third-Party Maintenance/ TPM) imRechenzentrum im D/A/CH-Raum und als Mitglied der Evernex-Gruppe Marktführer inEuropa. Technogroup bietet aus einer Hand Service-, Dienstleistungs- undConsultingangebote für alle entscheidenden IT-Systeme in Rechenzentren. Dieumfassenden Servicepakete helfen, Hardwareausfälle zu vermeiden, zu beheben unddie Nutzungsdauer von IT-Systemen für Unternehmen verschiedener Branchenkostengünstig zu verlängern. Zu den zusätzlichen Lösungen gehören unter anderemIT-Monitoring, Netzwerk-Services, refurbished Hardware und IMAC-Services. DieEvernex-Gruppe ist die Nummer Eins in der Multivendor-Ersatzteilbevorratung inEuropa. Als eines der ersten Unternehmen im Markt ist Technogroup in denBereichen Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und Informationssicherheit gemäßden ISO-Normen zertifiziert.http://www.technogroup.comhttp://www.evernex.comPressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Daniela Burggraf,PR & Communication Manager,Technogroup IT-Service GmbHTelefon: +49 6146 8388-103E-Mail: mailto:d.burggraf@technogroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129726/4866042OTS: Technogroup IT-Service GmbH