Berlin (ots) -- Befragung von 19 europäischen Unternehmen der Gas-Branche offenbart: Diemeisten Unternehmen ignorieren die Methan-Emissionen in ihren Lieferketten- Möglichkeiten zur Reduktion der extrem klimaschädlichen Methan-Emissionenwerden nur selten genutzt- Deutsche Umwelthilfe und urgewald: Freiwillige Initiativen reichen nicht - EUmuss bei Umsetzung ihrer Methanstrategie dringend ordnungsrechtliche VorgabenmachenDer Großteil der europäischen Erdgasunternehmen ignoriert die extremklimaschädlichen Methan-Emissionen aus ihrer Lieferkette. Zudem nutzen sie nichtdie vorhandenen Möglichkeiten zur Reduktion der Emissionen. Dies geht aus einerUmfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und urgewald hervor. Die meisten der 19befragten europäischen Erdgasunternehmen verweigern sich damit ihrerVerantwortung für den Klimaschutz - obwohl spätestens mit der im Oktober 2020veröffentlichten europäischen Methanstrategie die Klima-Problematik derMethan-Emissionen als wichtiges Handlungsfeld erkannt wurde. Das TreibhausgasMethan ist Hauptbestandteil von Erdgas und heizt das Klima deutlich stärker anals CO2 - über einen Zeitraum von 20 Jahren ist die gleiche Menge 86-malklimaschädlicher. Das Methan kann bei Förderung, Verarbeitung und Transport,also entlang der gesamten Erdgaslieferkette, ungenutzt in die Atmosphäreentweichen.

Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Es isterschreckend, mit welcher Ignoranz ein großer Teil der Erdgas-Branche derMethan-Problematik immer noch begegnet. Die Unternehmen werden damit ihrerVerantwortung für Klimaschutz nicht gerecht. Die überwiegende Mehrheit derAntworten offenbart erhebliche Kenntnislücken in Bezug auf die Umweltqualitätdes eigenen Produktes. Das Ergebnis unserer Umfrage sendet ein klares Signal andie EU-Kommission, die derzeit Vorschläge zur Umsetzung der Methanstrategieerarbeitet: Freiwillig handelt die Branche offenbar nicht, es braucht dringendverbindliche Vorgaben für Erfassung und Reduktion der Methan-Emissionen. Die DUHfordert deshalb die Einführung einer EU-weiten Methan-Abgabe ."Die EU-Kommission bereitet derzeit die Umsetzung ihrer Methanstrategie vor. Dazuwerden Gesetzesvorschläge für Messung und Reduktion der Emissionen vorbereitet.Bisher scheint die Kommission dabei vor allem auf freiwillige Initiativen derBranche zu setzen. Die Umfrage von DUH und urgewald liefert dazu eineBestandsaufnahme zu Auskunftswillen und Handlungsbereitschaft der Branche.Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz bei der DUH: " VieleErdgas-Unternehmen erwecken den Eindruck, alles für die Reduktion vonMethan-Emissionen zu tun. Unsere Umfrage aber belegt: Das ist in denallermeisten Fällen falsch. Wirksame Strategien oder konkrete Maßnahmen zurReduktion von Methan-Emissionen konnten wir nur vereinzelt entdecken. Von 19Unternehmen haben zudem nur sieben unsere Fragen beantwortet. Durch dieseIntransparenz stellt sich die Branche selbst ein ernüchterndes Zeugnis aus undzerstört weiter Vertrauen. Für die Beantwortung unserer Fragen haben die siebenUnternehmen zwar grundsätzlich ein Lob verdient - aber auch diese Antworten sindin Sachen Verbindlichkeit und Reduktionsmaßnahmen weit hinter unserenErwartungen zurückgeblieben. Dies unterstreicht umso mehr die Notwendigkeiteiner starken europäischen Regulierung. "Der Fragebogen, der im September 2020 an die Unternehmen versendet wurde,beinhaltete unter anderem detaillierte Fragen zum derzeitigen Erdgasverbrauch,zum Kenntnisstand über Methan-Emissionen entlang der gesamten Lieferkette und zuMaßnahmen zur Reduzierung solcher Emissionen. Beantwortet haben die Fragen dieUnternehmen Fortum, Uniper, EnBW, Enel, Oersted, Vattenfall und EDP. Nichtgeantwortet haben unter anderem Wintershall DEA, RWE , OMV, Engie und Trianel(vollständige Liste in der Marktabfrage). DUH und urgewald planen, die Befragungab sofort jährlich zu wiederholen, um über den Fortschritt der Unternehmen beimThema Methan berichten zu können.