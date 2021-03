SKODA AUTO lädt Journalisten zur digitalen Jahrespressekonferenz ein (FOTO) Mladá Boleslav (ots) - > Jahrespressekonferenz geht am 24. März um 10:00 Uhr MEZ online

> Präsentation wird erstmals live über das SKODA Storyboard übertragen

SKODA AUTO trägt seine Jahrespressekonferenz erstmals als Online-Format aus. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 24. März, um 10:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und wird live im Internet übertragen. In der rund 40-minütigen Präsentation stellt das Unternehmen seine Finanzzahlen und den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 vor. Zudem liefert SKODA AUTO einen Überblick über die gegenwärtige Situation des Automobilherstellers und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.



SKODA AUTO streamt die Jahrespressekonferenz in Echtzeit auf dem SKODA Storyboard. Medien können die Übertragung via Embed Code auf ihren Kanälen zeigen. Im Anschluss an die Präsentation lädt SKODA AUTO Journalisten und Medienteilnehmer zu einer halbstündigen Fragerunde ein.

Fragen können bereits vorab per E-Mail an mailto:media@skoda-auto.cz geschickt werden.



Termin: Mittwoch, 24. März ab 10:00 Uhr MEZ



Livestream: http://www.skoda-storyboard.com/ und http://www.skoda-apc.com/

Embed Code: https://ppv.livebox.cz/apc_en/player

(http://ppv.livebox.cz/apc_en/player)



