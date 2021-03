Berlin (ots) - Studie: Preise durch Corona deutlich gestiegen



- Testberichte.de hat Daten in über 1.000 Produktkategorien ausgewertet

- Preissteigerungen von bis zu 100 Prozent innerhalb eines Jahres

- Webcams, Küchenmaschinen und Fahrradergometer besonders betroffen



Wie haben sich Lockdowns, unterbrochene Produktionsabläufe und Logistikprobleme

auf die Verfügbarkeit und Preise von Produkten ausgewirkt? Testberichte.de hat

Preise sowie die Anzahl von Angeboten im Zeitraum von Mai 2019 bis Februar 2021

in über 1.000 Produktkategorien ausgewertet und die wichtigsten Ergebnisse

grafisch aufbereitet. Herausgekommen ist ein Abbild der sich ändernden

Konsumgewohnheiten seit Beginn der Corona-Pandemie.





Die vollständigen Ergebnisse der Studie inklusive Grafiken als Klickstrecke undHinweise zur Auswertung finden Sie abrufbar über diesen Link:https://www.testberichte.de/d/sbp/382892.html .Preissteigerungen insbesondere bei Computerzubehör, Küchen- und FitnessgerätenDie Top-20-Liste der Preissteigerungen seit Beginn der Pandemie liest sich wieein Who-is-Who typischer "Corona-Produkte" - sie lassen sich alle dem"Cocooning"-Trend zuordnen, also dem Rückzug ins Zuhause.Link zur Grafik (https://infogram.com/1p0l6vy60x1d2yaegn7e55y75pfnekywxye)Im Computerbereich sind neben Webcams (99 Prozent Preissteigerung) insbesondereDesktop-PCs (79 Prozent), Grafikkarten (34 Prozent), Drucker (19 Prozent) undauch Gamingstühle (13 Prozent) betroffen. Bei Küchengeräten legten insbesondereRaclettes (31 Prozent), Küchenmaschinen (25 Prozent), Geschirrspüler (21Prozent), Fritteusen (17 Prozent), Milchaufschäumer (14 Prozent), Eismaschinenund Kühlschränke (je 13 Prozent) zu. Geschlossene Fitnessstudios undSportvereine wirkten sich insbesondere auf die Nachfrage von Fahrradergometern(22 Prozent), Crosstrainern (18 Prozent) und Rudergeräten (14 Prozent) aus.Webcams: Verdopplung der Preise seit März 2020 - trotz Erholung bei AngebotslageBetrachtet man die Daten einzelner Produktkategorien, so erzählen sie dieGeschichte der Einschränkungen durch Corona mit verblüffender Genauigkeit.Beispiel Webcams: Hier lassen sich die Lockdowns anhand der Angebotslage imOnline-Handel präzise ablesen.Link zur Grafik (https://infogram.com/1pj97pmjm2dk22s6zzdvg0wrv7fm0eq9l2y?live)Bereits der erste Lockdown in China im Februar 2020 führte zu einer spürbarenAngebotsverknappung in Deutschland (grüne Kurve). Die durchschnittliche täglicheZahl der bei Testberichte.de angezeigten Angebote pro Webcam-Modell sank vonrund 28 im Februar 2020 auf knapp 10 im Juni. Danach stieg die Anzahl der