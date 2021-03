---------------------------------------------------------------------------

- Millionenauftrag für neue Store-Server Generation der Marke AKHET - Großauftrag untermauert Pyramid Planung für 2021

- Rollout der neuen Store-Server Generation bis ins Jahr 2024 geplant

München/Freiburg, 17.03.2021 - Die Pyramid Computer GmbH (Pyramid), deren Reverse IPO in die mic AG im 2. Quartal 2021 vollständig abgeschlossen werden soll, kann heute einen millionenschweren Großauftrag eines führenden europäischen Einzelhandelskonzerns vermelden. Der Auftrag betrifft das Geschäftsfeld Serverlösungen für Industrie und Handel, das unter der Marke AKHET geführt wird. Unter dieser Marke stellt Pyramid auf die jeweiligen Belange der Kunden zugeschnittene Serverplattformen her, die den Standardprodukten der internationalen Anbieter in Flexibilität, dauerhafter Komponententreue und Sicherheit überlegen sind.



Einer der führenden europäischen Konzerne im Lebensmitteleinzelhandel hat sich mit einem Folgeauftrag in Millionenhöhe für eine neue Generation der AKHET Store-Server entschieden. Der Auftrag kann durch die intelligente Fertigungsorganisation bei Pyramid sofort umgesetzt werden, so dass, trotz einer Gesamtdauer des Rollouts bis 2024, für das Jahr 2021 bereits ein Umsatzvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich aus dieser Order erwartet wird. Dies untermauert die Gesamtplanung der Pyramid für 2021, die von Umsätzen in der Bandbreite von EUR 58 bis 63 Mio. ausgeht.

Josef Schneider, CEO der Pyramid, erläutert: "Die Produktlinie AKHET steht seit vielen Jahren bei unseren Kunden für exzellente technische Leistungen bei hervorragender Zuverlässigkeit und Sicherheit. Wir sind in der Lage, für Konzerne insbesondere aus den Bereichen Handel und Industrie maßgeschneiderte Serverlösungen für deren jeweilige Anwendungsfelder mit höchster Zuverlässigkeit anzubieten. Der konkrete Kunde nutzt unsere Spezialserver als zentrale IT-Schaltstelle für seine zahlreichen Filialen in Deutschland und im europäischen Ausland. Wir freuen uns ganz besonders, dass sich der Kunde früher als erwartet entschieden hat, die Zusammenarbeit mit uns langfristig fortzusetzen."