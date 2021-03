---------------------------------------------------------------------------

München, 17. März 2021



SYNLAB veröffentlicht ersten ESG-Bericht



* Bekenntnis zu Klimaneutralität bis 2025



* Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen und Geschäftsleitung

* Verstärkter Fokus auf verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement

SYNLAB, der führende paneuropäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen, hat heute erstmals einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht (ESG) veröffentlicht: " SYNLAB 360 : ESG at SYNLAB 2020". Der Bericht bietet einen Überblick über die ESG-Aktivitäten und -Verpflichtungen des Unternehmens und stellt die im Jahr 2020 erzielten Fortschritte vor.



SYNLAB ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen und mit diesem Wachstum hat SYNLAB eine ESG-Berichterstattung etabliert, die sich auf die kontinuierliche Verbesserung der Managementprozesse als Teil eines langfristigen Engagements für alle Stakeholder konzentriert.

Im ESG-Bericht stellt SYNLAB verschiedene selbstgesteckte Ziele dar. Dazu gehören erstens der Fokus darauf, bis 2025 klimaneutral zu werden und zweitens die geplante Gründung einer Unternehmensstiftung. Sie wird sich in den Ländern, in den SYNLAB tätig ist, im lokalen Umfeld der Standorte engagieren. Außerdem strebt SYNLAB an, bis 2023 den Frauenanteil in Führungspositionen und der Geschäftsleitung zu erhöhen. Das Unternehmen überprüft seine Lieferkette genauer und unternimmt Schritte, um jegliche Menschenrechtsrisiken in der Lieferkette zu identifizieren und verpflichtet sich, diese frei von ethischen und arbeitsrechtlichen Verstößen zu halten. Dies sind nur Beispiele für die gesamte Palette der ESG-Ziele, die sich das Unternehmen gesetzt hat.



Überblick über die ESG-Aktivitäten von SYNLAB



Der Bericht zeigt auf, wie das Unternehmen die für sein Geschäft und seine Stakeholder wichtigsten ESG-Aspekte adressiert. Er basiert auf Daten bis 2020 und die bisherigen globalen ESG-Prioritäten des Unternehmens in drei Kernbereichen:



* SYNLAB: Green: Reduzierung der Umweltauswirkungen der Test-Aktivitäten, und Unterstützung der globalen Ziele der Klimaneutralität sowie des Umweltschutzes.



* SYNLAB: Care: Positiver Einfluss auf das lokale Umfeld des Unternehmens durch innovative, hochwertige Diagnostik und die Förderung unserer vielfältigen Belegschaft.