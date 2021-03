Hochheim (ots) - Der internationale Getränkekartonhersteller hat ein großes

Ziel: Die nachhaltigste Lebensmittelverpackung der Welt zu entwickeln



Tetra Pak, führender Anbieter von Lebensmittelverarbeitungs- und

Verpackungslösungen, startet am 20. März seine Nachhaltigkeitskampagne

"Natürlich. Karton" in Deutschland. Mitte April folgen dann Österreich und die

Schweiz. Der aufmerksamkeitsstarke Auftritt in TV, Print, Online und Social

Media ist Teil einer globalen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens auf dem

Weg zur nachhaltigsten Lebensmittelverpackung der Welt. Die Adaption der

weltweiten Kampagne "Go Nature. Go Carton" wurde in den lokalen Zielmärkten im

Agenturverbund von MHENSCH (Kreation), Havas Media Group (Mediaplanung) und

Grayling (PR) umgesetzt .









Die vier Kampagnenmotive machen auf die ökologischen Herausforderungen

unkontrollierte Abholzung, Klimawandel, Recycling und Erderwärmung aufmerksam

und zeigen gleichzeitig Lösungswege auf. "Die Antwort ist null" - so lautet das

hinter der Kampagne stehende Nachhaltigkeitsziel des Konzerns mit schwedischen

Wurzeln und meint Netto-Null-CO2-Emissionen im Unternehmen bis 2030 und bis 2050

in der gesamten Wertschöpfungskette.



Stephan Karl, Geschäftsführer von Tetra Pak DACH, freut sich über die

"Natürlich. Karton"-Kampagne: "Es ist an der Zeit, dass wir der Öffentlichkeit

zeigen, wie nachhaltig unsere Kartonverpackungen bereits heute sind und wo wir

noch hinwollen. Seit 2010 konnten wir zwölf Millionen Tonnen

Treibhausgasemissionen bei wachsender Produktion einsparen. 2015 haben wir die

weltweit erste Verpackung für gekühlte flüssige Lebensmittel auf den Markt

gebracht, die vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Was viele noch

nicht wissen: Alle Bestandteile eines Getränkekartons sind recycelbar, sofern

die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Doch damit sind wir noch lange nicht am

Ziel. Am Ende unseres Weges steht die nachhaltigste Lebensmittelverpackung der

Welt, die ausschließlich aus verantwortungsbewusst beschafften, nachwachsenden

oder recycelten Materialien besteht, vollständig recycelbar und CO2-neutral

ist."



Kreislaufwirtschaft voranbringen



Bereits heute liegt die Recyclingquote von Getränkekartonverpackungen in

Deutschland bei über 75 Prozent. In Kürze gehen die Kartonhersteller hier noch

einen großen Schritt weiter: Dann geht mit dem Unternehmen Palurec eine

Verwertungsanlage mit einem richtungsweisenden Recyclingkonzept zur

Rückgewinnung von Kunststoffen und

