Frankfurt (ots) - Im August 2020 hat Volvic sein gesamtes Getränkesortiment auf

Flaschen aus 100 Prozent Altplastik umgestellt und damit bis heute - zum

Weltrecyclingtag am 18. März 2021 - mehr als 7.000 Tonnen Plastik gespart.[1]

Damit leistet Volvic einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft von

Verpackungen.



PET-Einwegpfandflaschen aus recyceltem PET sind für Volvic die sicherste und

nachhaltigste Form, um das natürliche Mineralwasser aus einem der größten

Naturschutzgebiete Europas abzufüllen. Die PET-Einwegpfandflaschen von Volvic

sind schon lange zu 100 Prozent recycelbar [1]. Um den Verbrauch von neuem

Plastik und den damit verbundenen Erdölverbrauch zu reduzieren, verwendet Volvic

seit dem Sommer letzten Jahres für seine Flaschen ausschließlich Altplastik,

sogenanntes recyceltes PET (rPET).[1] Durch diese Entscheidung wurden bis heute

rund 7.000 Tonnen neues Plastik eingespart. Damit trägt Volvic zur Schonung

nicht erneuerbarer Ressourcen bei, denn nicht-recyceltes PET wird aus Erdöl

hergestellt. rPET hingegen besteht aus schon existierendem Altplastik. Durch die

Verwendung von 100 Prozent Altplastik können außerdem rund 50 Prozent CO2

eingespart werden.[2] Durch zahlreiche Maßnahmen zur Reduktion der eigenen

CO2-Emissionen und der Kompensation der verbleibenden CO2-Emissionen ist Volvic

seit April 2020 klimaneutral.[3]





Corinna Ortner, Geschäftsführerin bei Danone Waters D-A-CH & BeNeLux: "Es ist ander Zeit für große Unternehmen, greifbar nachhaltiger zu handeln und sich denHerausforderungen zu stellen, die nicht nur uns, sondern auch die Generationennach uns betreffen. Deswegen haben wir in das heute noch deutlich teurereAltplastik investiert und wir wünschen uns, dass viele uns so schnell wiemöglich nachfolgen. Im Schulterschluss können wir industrieweit Plastikmüllreduzieren und die Klimakrise deutlich besser bekämpfen. Der Weltrecyclingtagist der richtige Moment, um erneut darauf aufmerksam zu machen." Die Möglichkeitfür Volvic, in diesem Umfang rPET zu verwenden, hängt nicht zuletzt mit demerfolgreichen Pfandsystem in Deutschland zusammen. Durch das Pfandsystem werdenknapp 98 Prozent aller PET-Einwegpfandflaschen hierzulande wieder zurück zumPfandautomaten gebracht und können so recycelt werden. Das belegt die Studie derGesellschaft für Verpackungsmarktforschung (https://gvmonline.de/) [4].Die Umstellung auf rPET ist Teil der Volvic-Gesamtstrategie sozialeGerechtigkeit und nachhaltigen Umweltschutz zu fördern. Bereits seit Mitte 2020ist Volvic klimaneutral (https://www.volvic.de/nachhaltigkeit/co2-reduktion) inScope 1, 2 und 3³ und außerdem B Corp zertifiziert(https://www.eatbetter.de/b-corp) . Darüber hinaus setzt sich Volvic auch inPartnerschaft mit Unicef für den Zugang zu sauberem Trinkwasser(https://www.volvic.de/nachhaltigkeit/wasserzugang) in Entwicklungsländern ein.[1] Ausgenommen Etikett und Verschluss. Daran arbeitet Volvic mit Hochdruck.[2] Interne Berechnung, Danone DanPrint[3] Volvic ist seit Mai 2020 von Carbon Trust klimaneutral zertifiziert in Scope1,2 und 3, weitere Informationen unter volvic.de[4] Durch das Pfandsystem in Deutschland werden 98,9 % allerPET-Einwegpfandflaschen wieder zurück zum Pfandautomaten gebracht. https://newsroom.kunststoffverpackungen.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-19-Kurzfassung-Verwertung-PET-Getraenkeflaschen-2019.pdf