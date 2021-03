CAT Strategic schließt Verschmelzungsvereinbarung ab und erwirbt distriktweites Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken von Kanada, ca. 50 km von der Konzessionsgrenze der benachbarten Azincourt Energy entfernt

Vancouver, BC – 17. März 2021 CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) („CAT” oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche schriftliche Vereinbarung mit unabhängigen Parteien über die Akquisition einer privaten Gesellschaft abgeschlossen hat, die Eigentümerin einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Uran-Konzessionsgebiet South Preston in Saskatchewan, Kanada, ist.

Das Uran-Konzessionsgebiet South Preston

Das Uran-Konzessionsgebiet South Preston befindet sich im Südwesten des kanadischen Athabasca-Beckens, das dafür bekannt ist, dass in dem Gebiet die weltweit hochwertigsten Uranlagerstätten gelagert sind. Zu den jüngsten Entdeckungen in der Region zählen die Uranlagerstätte Arrow, die von NexGen Energy Ltd. entdeckt wurde, und die Uranlagerstätte Triple R (PLS), die von Fission Uranium Corp. erschlossen wird.

Abbildung 1: Karte des Uran-Konzessionsgebiets South Preston

Das Uran-Konzessionsgebiet South Preston ist ein distriktweites Uranexplorationsprojekt, das sich mit einer Fläche von ca. 20.679 ha (~51.077 Acres) über zahlreiche Bergbaugebiete erstreckt. Zusammen mit den kürzlich erworbenen Konzessionen East Expansion und North Expansion hat sich die gesamte Projektgröße damit auf 29.395 ha (70.136 Acres) erhöht. Neben anderen Merkmalen wird das Konzessionsgebiet als vielversprechend für die Lagerung der Erweiterung eines prioritären Uranexplorationskorridors betrachtet, der sich vom Projekt Rook-1 von NexGen Energy Ltd. bis zum angrenzenden Uranprojekt East Preston von Azincourt Energy Corp. und in das neue Uran-Konzessionsgebiet South Preston von CAT hinein erstreckt.

Wie Abbildung 1 (siehe oben) zu entnehmen ist, hat das Uranprojekt South Preston über mehr als 50 km eine gemeinsame Konzessionsgrenze mit Azincourt Energy Corp. und über mehr als 18,5 km eine gemeinsame Projektgrenze mit Orano, einem führenden, weltweit agierenden Uranproduzenten.

Die Explorationsstrategie des Unternehmens in seinem Uran-Konzessionsgebiet South Preston ist derzeit auf die rasche Festlegung von Bohrzielen für die Erkundung im Laufe dieses Jahres konzentriert.

Wichtige Informationen zur Transaktion

Das Unternehmen hat am 15. März 2021 eine verbindliche Vereinbarung mit Grand Mines Ltd („Grand Mines”) über den Erwerb von 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Grand Mines im Wege einer dreiseitigen Verschmelzung (die „Grand-Mines-Vereinbarung”) unterzeichnet. Die Gegenleistung besteht in der Ausgabe von 27.500.000 Stammaktien („Aktien”) des Unternehmens, die zu einem angenommenen Wert von $ 0,07 pro Aktie ausgegeben werden, und der Zahlung von 50.000 CAD. CAT hat ferner die Zahlungsverpflichtung für eine bereits bestehende Lizenzgebühr von 2 % für das Uranprojekt South Preston übernommen.