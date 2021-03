KEPLER CHEUVREUX stuft CREDIT SUISSE GROUP AG auf 'Hold'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: Nicolas Payen

Analysiertes Unternehmen: CREDIT SUISSE GROUP AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 13,50 Franken gesenkt. Es gebe inzwischen zu viele Bedenken in Bezug auf die Aktie, schrieb Analyst Nicolas Payen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei auf den Greensill-Skandal, der Fragen über die Unternehmensführung und -kultur aufwerfe. Zudem steige das Risiko von Prozesskosten und könnte die Erholung in der Vermögensverwaltung aufhalten./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.