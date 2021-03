Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bad Homburg (ots) - Bedrohung der nationalen Sicherheit: USA verbannenIoT-Produkte von fünf OEM-HerstellernProdukte der chinesischen Produzenten sind "undercover" auch in deutschenInfrastrukturen im EinsatzFünf bekannte chinesische Elektronikhersteller wurden gemäß desUS-amerikanischen Secure Networks Act von der FCC zur Bedrohung für dienationale Sicherheit erklärt (https://www.fcc.gov/document/fcc-releases-list-equipment-services-pose-security-threat) . Neben Huawei und ZTE, die bereits seit2019 als Sicherheitsrisiko gelten (https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/fcc-explores-adding-additional-companies-to-us-subsidy-ban-list-59390963) , betrifft es nun auch Hytera, Hikvision undDahua. Alle Unternehmen stehen ab sofort auf der Verbotsliste für den Einsatz inUS-Behörden. Diese Produzenten arbeiten auch als OEM-Hersteller für bekannteUnternehmen, deren Produkte in großer Stückzahl auch in Deutschland bzw. Europaim Einsatz sind. "Die Lieferketten von IoT-Geräten sind komplex - das zeigtbereits das Beispiel von Huawei Zertifikaten in Geräten von Cisco (https://www.iot-inspector.com/de/blog/huawei-schluesselmaterial-in-cisco-firmware/) , dieunser Team gefunden hat. Die jetzt betroffenen chinesischen Firmen zählen zu dengrößten OEM-Herstellern weltweit, ihre Technologie kommt 'undercover' auch inProdukten namhafter Hersteller wie Abus oder Panasonic zum Einsatz", warntRainer M. Richter, Geschäftsführer von IoT Inspector(https://www.iot-inspector.com/de/) . Das deutsche Unternehmen prüft IoT-Devicesauf Sicherheitslücken in der enthaltenen Firmware. Die Problematik reiche jedochweit über die betroffenen fünf Unternehmen hinaus. Viele Überwachungskameras undTelekommunikationsgeräte enthalten laut IoT Inspector Sicherheitslücken und kaumgeschützte Zugänge, die durch Angreifer oder Geheimdienste einfach ausgenutztwerden können. "Die Spanne reicht vom unerkannten Administrator-Zugang eines derOEM-Herstellers bis zu über ein IoT-Device leicht hackbaren WLAN-Zugang", führtRichter aus. Das betrifft auch Hersteller, die außerhalb von China angesiedeltsind.Verbot umfasst auch Partnerunternehmen und DienstleisterDas Verbot der US-Behörden geht derweil noch einen Schritt weiter und umfasstauch "subsidiaries and affiliates of these entities" sowie "telecommunicationsor video surveillance services provided by such entities or using suchequipment". Subunternehmer, Sicherheitsdienstleister oder Firmen, die Produkte