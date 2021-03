LONDON (dpa-AFX) - Weil Großbritannien seine Geschäftsbeziehungen mit China ausbauen will, steht die britische Regierung zunehmend unter Druck. Opposition, Hilfsorganisationen und sogar einige Abgeordnete aus den eigenen Reihen warfen Premier Boris Johnson am Mittwoch vor, dabei die Menschenrechtsverletzungen des Regimes außer Acht zu lassen.

In den am Dienstag vorgestellten außenpolitischen Plänen der britischen Regierung hat Johnson eine "positive Handels- und Investitionsbeziehung" mit Peking angekündigt. Kritiker empörten sich daraufhin, weil Menschenrechtsverletzungen in Hongkong und die Internierung von Uiguren in Umerziehungslagern ignoriert würden.