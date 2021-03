1 Jahr Arbeiten von zu Hause / Erfahrungsberichte führender Unternehmen aus der IT-Security

München (ots) - Ein Jahr Lockdown - beruflich und privat hat uns die globale

Pandemie alles abverlangt. Und die Krise hat insbesondere

Unternehmensverantwortliche und Mitarbeiter vor neue Herausforderungen gestellt,

die es bis zum heutigen Tag zu bewältigen gilt. Wer wüsste besser, wie man

solche Ausnahmesituationen erfolgreich bewältigen kann, als die

IT-Sicherheitsunternehmen? Sie standen Unternehmen und Organisationen aller

Branchen im vergangenen Jahr zu Seite, wenn es darum ging, Millionen Nutzern

einen sicheren und reibungslosen Übergang ins Home-Office zu ermöglichen. Wir

haben unsere langjährigen Branchenexperten im Bereich IT-Sicherheit um

Stellungnahme zu ihren Erfahrungswerten gebeten.



Die Investitionsbereitschaft: Cybersicherheit im Fokus?





KnowBe4: "Die Prioritäten im Bereich Cybersecurity haben sich verschoben. Vieleder Projektausgaben mit Vor-Ort Technologien mussten neu definiert werden, umeine langfristige Work-From-Home-Strategie (WFH) zu unterstützen." PerryCarpenter, Chief Evangelist and Strategy Officer for KnowBe4.Die Bedrohungslage: Wie verhalten sich Hacker in Krisenzeiten?G DATA CyberDefense: "Cyberkriminelle haben die Pandemie ganz gezielt für sichgenutzt und versucht, Profit aus der Pandemie zu schlagen. Das belegen Zahlenaus unserem aktuellen Bedrohungsreport. Die Zahl der ab- gewehrtenAngriffsversuche hat sich innerhalb von sechs Monaten um mehr als 85 Prozenterhöht - im Vergleich vom ersten zum zweiten Halbjahr 2020. Dass Investitionenin IT-Sicherheit unumgänglich sind, wird immer mehr Unternehmen bewusst." HaukeGierow, Leiter der Unternehmenskommunikation bei G DATA CyberDefense.SailPoint: "Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Cyberangriffe aufUnternehmen erneut drastisch erhöht; laut einer Bitkom-Studie sind in über einemDrittel der Fälle ehemalige Mitarbeiter die Angreifer. Ganz oben auf der Listestehen Finanz-, Mitarbeiter- und Kunden- daten, die unternehmenskritisch sind;dies zeigt die Notwendigkeit eines starken IT-Security-Konzeptes und einerdurchsetzungsstarken Identity Governance-Lösung." Volker Sommer, AREA VP DACHSailPoint.Remote Working und die Gefahren: Wie sicher ist das Home-Office?CheckPoint: "Das pandemiebedingte Remote Working rückt vermehrt ins Visier derCyberkriminellen. Hacker versuchen, Daten zu stehlen oder Netzwerke zuinfiltrieren, wobei sie Trojaner einsetzen. Im dritten Quartal 2020 beinhaltetefast die Hälfte aller Attacken Lösegelderpressungen für Firmendaten. Im Schnittwird weltweit alle zehn Sekunden eine Organisation Opfer von Ransomware."(Auszug aus dem Sicherheitsreport von CheckPoint)