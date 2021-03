BMW springt heute regelrecht nach oben. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Damit kostet der Titel nun 83,98 EUR. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Die Aktie erklimmt nämlich einen neuen wichtigen Meilenstein. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Im Chart waren bisher 81,58 EUR dieser markante Wendepunkt. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.