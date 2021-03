Porsche geht steil!

An die alten Hochs aus 2007 um 168,85 Euro konnte Porsche zwar noch nicht anknüpfen, allerdings zuletzt sehr wichtige Hürden meistern, wie zum Beispiel die Verlaufshochs aus 2019/2020 sowie aus Anfang 2018 bei 80,28 Euro. Der Ausbruch über einen drei Jahre anhaltenden Abwärtstrend hat hierdurch mittelfristiges Kurspotenzial sogar zurück an die Verlaufshochs aus 2015 freigesetzt, allerdings sollten sich Investoren auch schon sehr bald auf eine Konsolidierung einstellen. Diese würde im Umkehrschluss die Möglichkeit eines Einstiegs auf einem niedrigeren Kursniveau bieten, insgesamt aber wird der Autobauer auf der Überholspur in Richtung Norden gesehen.

Befreiungsschlag

Der massive Kursanstieg der Porsche-Aktie in den letzten Wochen hat viele Hürden beiseite geräumt, das nächste logische Ziel ist an den Hochs aus 2015 bei 94,56 Euro zu finden. Zuvor allerdings könnte es noch einmal zu Rücksetzern auf 80,28 bzw. rund 75,00 Euro kommen. Spätestens ab 70,00 Euro sollte die Rallye wieder aufgenommen werden, um nicht noch größere Verluste zu riskieren. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA55EK zum Einsatz kommen. Rücksetzer unter 60,00 Euro würden dagegen für einen Trendbruch sowie Abschläge auf 44,45 Euro sprechen.