Der deutsche Zertifikatemarkt ist mit Wachstum ins Jahr 2021 gestartet. Im kurzfristigen Vormonatsvergleich erhöhte sich das Investitionsvolumen um 648,1 Mio. Euro. Eine Steigerung um 1,0 Prozent.

Einige wichtige Kategorien legten auf Monatssicht deutlich stärker zu als das Anlage-Segment insgesamt (0,5 Prozent). So wuchsen die Investitionsvolumina der Aktienanleihen um 2,9 Prozent, der Discount-Zertifikate um 5,8 Prozent, der Bonus-Zertifikate um 6,3 Prozent und der Index-/Partizipations-Zertifikate um 8,2 Prozent. Als führende Kategorie mit 32,1 Prozent Segment-Marktanteil gaben Express-Zertifikate hingegen um 1,0 Prozent nach, so der DDV.

Zunehmende Beliebtheit von Hebelprodukten

Die zunehmende Beliebtheit der Hebelprodukte zeigte sich im Januar insbesondere bei den Faktor-Zertifikaten mit einem Volumenplus von 13,1 Prozent zum Vormonat. Knock-Out Produkte und Optionsscheine legten um 10,2 Prozent bzw. 7,5 Prozent zu. Dabei konnten Knock-Out Produkte einen Segment-Marktanteil von 36,8 Prozent vorweisen, während Optionsscheine als Spitzenreiter für 50,4 Prozent des Investitionsvolumens im Hebel-Bereich standen, heißt es weiter.

Bildquelle: Pressefoto Deutsche Börse AG

The post Deutscher Zertifikatemarkt startet mit Wachstum first appeared on marktEINBLICKE