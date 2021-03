Omnipresence Technologies, jetzt Exeevo, revolutioniert Kunden- und Patientenerfahrung

Die Exeevo-Plattformen basieren auf Microsoft-Clouds, darunter die neuesten Versionen von Microsoft Dynamics 365, Azure, Teams und Cloud for Healthcare. Exeevo Omnipresence, das 2018 gegründet worden war, wird weiterhin Customer Experience Management (CXM)-Funktionen für die größten weltweiten Hersteller von Biopharmazeutika und medizinischen Geräte sowie aufstrebende Biotech-Unternehmen bereitstellen. Exeevo Omnicare, das 2020 gegründet worden war, wird die Anwendungsfälle für die Patientenbindung – von der klinischen Phase bis nach der Markteinführung – beschleunigen. Exeevo Omnisight, das 2021 gegründet wurde, basiert auf der neuesten Version von Dynamics 365 Customer Insights und ermöglicht es Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften, ihre CX/PX-Datensätze zu vereinheitlichen und umfassende Erkenntnisse zu künstlicher Intelligenz (KI) und Business Intelligence (BI) zu operationalisieren, mit deren Hilfe sie die Erfahrung der Kunden und der Patienten verbessern können.

NEW YORK, 17. März 2021 /PRNewswire/ -- Omnipresence Technologies, ein Anbieter moderner Technologie für Life-Science-Unternehmen für die Revolutionierung von Kundenerfahrungen (CX) und Patientenerfahrungen (PX), hat sich in Exeevo umbenannt.

„Die Zukunft der Biowissenschaften besteht darin, für herausragende Erfahrungen im Gesundheitsbereich zu sorgen, und jede in diesem Bereich veröffentlichte Umfrage oder Studie zeigt, dass hier noch viel mehr getan werden muss. Mehr getan im Bereich der Digitalisierung, mehr getan im Bereich der individuellen Behandlungsstrategie, der Vereinheitlichung der Kunden- und Patientenerfahrungen. Sie alle sind entscheidend für nachhaltige gesundheitliche Resultate. Jetzt ist der Moment, für Veränderungen zu sorgen", so Sanjay Virmani, CEO von Exeevo. „Wir werden unsere Arbeit unter der neuen Marke Exeevo fortsetzen, die für herausragende Leistungen und Innovationen der Gesundheitserfahrungen bei den Unternehmen für Biowissenschaft stehen wird. Der Stern in der Mitte unseres neuen Logos steht für Handeln, Einblicke und Erleuchtung. Wie bei unseren Plattformen müssen alle Funken zu einer einheitlichen und dennoch flexiblen Lösung zusammengeführt werden", fügte er hinzu.

„Das Jahr 2020 hat für eine Beschleunigung bei den Innovationen gesorgt. Strategische Microsoft-Partner wie Exeevo stellen die Transformation der Kunden- und Kundenerfahrungen in den Mittelpunkt ihrer Strategien zum Kundenmanagement", erklärte Oren Ryngler, Chief Product Officer und Geschäftsführer von Dynamics 365 bei Microsoft. „Exeevo vertikalisiert mehrere Microsoft-Cloud-Angebote, um Innovationen voranzutreiben, die die Lücke zwischen den Life-Science-Unternehmen und dem Gesundheitspersonal sowie den Patienten schließen."

Zusätzlich zu der Namensänderung gab Exeevo bekannt, dass den Abonnenten mit der Veröffentlichung der Omnipresence-Plattform im Herbst 2020 nun neue Experten (HCP/KOL) und Anwendungsfälle für geschäftliche Aktivitäten zur Verfügung stehen werden, die für Unternehmen aus dem Bereich der Medizintechnik vertikalisiert wurden. Diese Herbstversion beinhaltete den Start der aktualisierten Go-App für iOS, Android, Windows und Web mit modernisiertem Benutzerdesign, einer leistungsfähigeren Codebasis und vielen intelligenten Funktionen für erhöhte Produktivität.

