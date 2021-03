EXASOL AG : Wendy Kano wird neuer Chief Marketing Officer der Exasol AG

Nürnberg, 17. März, 2021 - Ab sofort wird Wendy Kano als Chief Marketing Officer das Führungsteam des Datenbankenanbieter Exasol unterstützen. Kano bringt durch vorherige Stationen bei Robert Half, LinkedIn und Intuit weitreichende Erfahrungen im Bereich Change-Management und Digitale Transformation mit. In ihrer 20-jährigen Karriere unterstützte sie bereits Unternehmen bei ihrer Wachstums- und Change-Journey, indem sie erfolgreich globale Marketing- und Produktstrategien erarbeitet und umgesetzt hat.

"Ich finde es besonders spannend, in rasanten unternehmerischen Wachstumszeiten bei Exasol einzusteigen. Ich liebe die Tech-Industrie und suche immer nach neuen Möglichkeiten, um sie effektiv zu nutzen. Daher freue ich mich darauf, Exasol auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase zu unterstützen ", sagt Kano. "Für mich selbst stellt der Einstieg bei Exasol ja eine Rückkehr dar - zurück in die Technologie Branche und zu einem Unternehmen, das die Menschen in den Mittelpunkt stellt."

Erste Führungserfahrungen in Zeiten des Wandels sammelte Kano bereits bei Intuit im Marketing- und Produktteam. Dort war sie mit ihren Kollegen für die digitale Marketing-Transformation zuständig. Zusätzlich zu ihrer bisherigen Consulting-Erfahrung entwickelte sich Kano bei Intuit zum Pionier im Bereich Search Marketing Strategy. Ebenso begleitete sie Six Sigma Konzepte sowie Marketing- und Produktprozesse. Kano hielt bereits mehrere Senior Positionen inne - unter anderem bei LinkedIn und Kodak Gallery - in denen sie daran arbeitete, Marketing Strategien zu definieren und die Geschäftsziele mit kundezentrierten Erfahrungen in Einklang zu bringen.

Bevor Kano zu Exasol stieß, war sie als Vice President of Marketing Operations bei Robert Half tätig, einer führenden globalen Personalberatung in Menlo Park, Kalifornien, und führte dort ein leistungsstarkes Marketing-Team. Davor arbeitete sie als Senior Director of Product Development and Marketing bei Blue Shield. Dort war sie für ein großes Team zuständig, das auf die Marketing- und Produktumsetzung für verschiedene Geschäftsbereiche der Kunden- und Unternehmensprodukte fokussiert war. Zuvor war sie Director of Marketing Operations für LinkedIn. Dort leitete sie für ganz unterschiedliche Initiativen den Aufbau, das Management und die Optimierung von effektiven und kundenzentrierten Marketing Kampagnen über mehrere Plattformen und Marketing Channels hinweg.