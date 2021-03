Clever Leaves und Ethypharm geben Deutsche pharmazeutische Cannabis Partnerschaft bekannt

Clever Leaves schließt sich mit führendem, europäischen pharmazeutischen Unternehmen zusammen um EU-GMP zertifizierte medizinische Cannabisprodukte zu vermarkten

New York, March 17, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) (Clever Leaves” oder das “Unternehmen“), ein führendes internationales Unternehmen und lizensierter Produzent von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, hat heute bekanntgegeben, dass ein Lieferabkommen mit Ethypharm, einem europäischen Hersteller und Verteiler pharmazeutischer Produkte, zum Verkauf von medizinischen Cannabisextrakten produziert in Clever Leaves‘ EU-GMP zertifizierten Anlagen in Kolumbien, unterschrieben wurde. Das initiale Produktportfolio umfasst hohe-CBD, hohe-THC und ausgewogene CBD und THC Rezepturen/Formulierungen exklusiv entwickelt durch Clever Leaves, um den hohen regulatorischen Anforderungen des deutschen Marktes gerecht zu werden.