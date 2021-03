In Dänemark gab es 2020 weniger Krebserkrankungen als in anderen Jahren. Doch warum? Wäre das – endlich – ein positiver Nebeneffekt von Covid-19 oder der Lockdown-Serie, die auch das nördliche Nachbarland heimsucht? Weit gefehlt, erklärte Oppositionsführer Jakob Ellemann-Jensen nun in einer Fernsehdebatte, es lag natürlich am Rückgang der Screenings. Seine damit geäußerte Kritik ist eindeutig:

Der Beitrag Dänemark: Mette Frederiksen stellt weitreichende Öffnung ab Mai in Aussicht erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Matthias Nikolaidis.