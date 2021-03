Bilanzpressekonferenz 2021 / Deutsche Leasing erwartet anziehendes Geschäft

Bad Homburg (ots) -



- Neugeschäft aufgrund der Corona-Pandemie unter Rekordvorjahr

- Stärkung der Risikovorsorgen

- Umfangreiche Investitionen in Zukunftsfelder



In einem durch die Corona-Pandemie geprägten Marktumfeld verzeichnete die

Deutsche Leasing Gruppe im Geschäftsjahr 2020/21 einen Rückgang des Neugeschäfts

auf 9,2 Milliarden Euro. Nach einem Rekordergebnis im Vorjahr von 10,3

Milliarden Euro und einem bundesweiten Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen von

minus 12,5 Prozent, entwickelte sich das Neugeschäft besser als erwartet.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Konzernbilanzsumme mit 22,1 Milliarden Euro und das Eigenkapital inklusiveVorsorgen nach §§ 340 f und g in Höhe von 1,3 Milliarden Euro blieben stabil.Das Wirtschaftliche Ergebnis verminderte sich auf 70 Millionen Euro, wobeiRisikovorsorgen für potenzielle Corona-bedingte Ausfälle und stichtagsbezogeneWährungskurseffekte hier deutlich zu Buche schlugen. Unverändert konnte dasUnternehmen eine Ausschüttung an seine Gesellschafter, wenn auch aufverminderter Basis, tätigen.Den Substanzwert konnte die Gruppe leicht auf 2,1 Milliarden Euro steigern."In einem außergewöhnlichen Wirtschaftsumfeld, in dem die Realwirtschaft vondeutlichen Einbrüchen betroffen war, haben wir ein zufriedenstellendes Ergebniserzielt", sagte Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing, beider Bilanzpressekonferenz des Unternehmens.Entwicklung bei Tochtergesellschaften und BeteiligungenMit einem Neugeschäftsvolumen von 2,3 Milliarden Euro lag die DAL DeutscheAnlagen-Leasing nur 5 Prozent unter dem Rekordergebnis des Vorjahres. Einenbesonderen Beitrag leisteten mehrere Verkehrsprojekte im ÖPNV und SPNV.Die Deutsche Factoring Bank (DFB) erreichte im Jahr 2020 (Stichtag 31.12.2020)einen Factoringumsatz von 16,9 Milliarden Euro (minus 6,9 Prozent zum Vorjahr).Die Factoringumsätze bei Bestandskunden entwickelten sich heterogen, insgesamtaber rückläufig. Dieser Entwicklung stand ein deutliches Wachstum durch neugewonnene Factoringkunden gegenüber. 27,4 Prozent des Umsatzvolumens wurden inden Bereichen Export- und Importfactoring generiert.Die S-Kreditpartner GmbH, ein Joint Venture der Deutschen Leasing mit derLandesbank Berlin/Berliner Sparkasse, konnte mit einem Kreditvolumen von 8,5Milliarden Euro eine leichte Steigerung von 2 Prozent zum Vorjahr verzeichnen.Die Anzahl an Vollkooperationen mit Sparkassen wuchs weiter. Mehr als 50 Prozentder Sparkassen greifen auf den Spezialisten für Auto- und Konsumentenkreditezurück.Grundlagen für zukünftiges Wachstum gelegt"Wir haben unsere Geschäftsgrundlagen weiter gestärkt und konnten unsere