Ölpreise rutschen ab - Rohölbestände gehen zurück

London 17.03.2021 - Die Ölpreise liegen am Mittwoch wieder unter Druck. Dabei sorgt ein überraschender Rückgang der Rohölbestände in den USA für fallende Kurse. Hinzu kommen die wachsenden Sorgen der Marktteilnehmer über die Nachfrage.



Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen Rückgang der Rohölbestände in den USA um 1,0 Mio. Barrel. Erwartet wurde derweil ein Anstieg der Bestände um fast drei Millionen Barrel.