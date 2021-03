Den letzten markanten Höhepunkt markierte die McDonald’s-Aktie bei 221,93 US-Dollar im August 2019. Eine anschließende Konsolidierung mündete schließlich im Frühjahr 2020 in einem coronabedingten Crash und Notierungen auf 124,23 US-Dollar. Seitdem konnte sich der Wert wieder sichtlich erholen und im Oktober letzten Jahres sogar an 231,91 US-Dollar zulegen. Ein nachhaltiger Kurssprung über die Hochs aus 2019 blieb dem Papier jedoch verwehrt. Die anschließende Konsolidierungsphase in einem abwärts gerichteten, aber bullischen Keil wurde zu Beginn dieser Handelswoche dynamisch aufgelöst und könnte ein Indiz für eine Rallyefortsetzung sein.

Auf dem Sprung

Gelingt es McDonald’s zumindest die Hürden aus 2019 bei 221,93 US-Dollar zu überwinden, dürfte ein Anstieg an die Hochs aus 2020 bei 231,91 US-Dollar bevorstehen. Mittelfristige Ziele lassen sich sogar bei 255,10 US-Dollar für das Papier projizieren. Wer hierauf setzen möchte, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SD4G58 zu Hilfe ziehen. Sollte jedoch der Wert unter 203,11 US-Dollar zurücksetzen, würde der Ausbruchsversuch auf unbestimmte Zeit verschoben werden, im Umkehrschluss müssten Abschläge auf 178,70 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.