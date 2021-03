Thrasio setzt rekordverdächtiges Wachstum mit Übernahme des 100. Amazon-Geschäfts fort

BERLIN, 17. März 2021 /PRNewswire/ -- Thrasio, das Konsumgüterunternehmen, das die Welt des Handels und der Verbraucherprodukte neu definiert, gab heute bekannt, dass es sein 100. Amazon-Geschäft erworben hat. Dank seines einzigartigen Akquisitionsansatzes und seiner erstklassigen operativen Fähigkeiten hat das Unternehmen seit dem ersten Jahr jährliche Gewinne erwirtschaftet; Thrasio liefert beliebte und gefragte Konsumgüter an Millionen zufriedener Kunden weltweit.

Mayfair Brands schließt sich Thrasios Portfolio von mehr als 15.000 Konsumgütern an

„Nach 100 Integrationen sind wir kampferprobt", sagt Mitgründer und Co-CEO Josh Silberstein. „Wir schließen mehr als ein Geschäft pro Woche ab, und mit jeder Marke, die wir an Bord nehmen, lernen wir etwas Neues. An diesem Punkt ist unser Schwungrad nicht nur bewährt - es beschleunigt sich."

Die Auszeichnung für das 100. gekaufte Unternehmen geht an einen Kategorieführer im Konsumgüterbereich: MayfairBrands, der Inhaber des „Best Seller"-Abzeichens von Amazon für Luftmatratzen mit mehr als 10.000 4,5-Sterne Bewertungen.

Mayfair wurde von Derek DeMeo gegründet, einem engagierten Unternehmer, der sich von mehreren frühen Rückschlägen nicht beirren ließ. DeMeo gründete eine Beratungsagentur, die Amazon-Verkäufern half, millionenschwere Online-Unternehmen aufzubauen, bevor er diese Talente auf seine eigenen Ideen anwandte und Mayfair ins Leben rief, das er gemeinsam mit Vincent Lau gründete.

„Mayfair ist genau das, was Thrasio sucht", erklärt Thrasio-Mitbegründer und Co-CEO Carlos Cashman. „Gut bewertete, bei den Verbrauchern beliebte Produkte mit Potenzial zum Wachstum. Wir könnten uns kaum mehr darauf freuen, als auf der unglaublichen Arbeit von Mayfair aufzubauen, indem wir neue Produkte, neue Kanäle und neue Länder hinzufügen und so sicherstellen, dass die hochkarätigen Produkte von Mayfair in die Hände von noch mehr Verbrauchern gelangen, die nach ihnen suchen. Thrasher lieben nichts mehr, als diesen Prozess zu erleichtern und eine Win-Win-Situation zu schaffen - für Verbraucher, die nach den besten Produkten suchen, und für unsere Verkäufer, die danach streben, ihre Marke wachsen zu sehen."