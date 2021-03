Maison Mumm teilt die gleichen Werte von Exzellenz und Innovation wie der America's Cup und nimmt als offizieller Champagner-Partner an der 36. Ausgabe, die von Prada präsentiert wird, teil

PARIS, 17. März 2021 /PRNewswire/ -- Maison Mumm ist stolz darauf, Partner des 36th America's Cup presented by Prada zu sein, der als der Höhepunkt des Segelsports gilt. Das Rennen begann am 10. März im inneren Hauraki-Golf vor Auckland, NZ, und wurde zwischen dem Defender Emirates Team New Zealand und dem Challenger of Record Luna Rossa Prada Pirelli ausgetragen.

