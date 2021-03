Dachwikifolio auf dem Weg zu neuen Hochs Nachrichtenquelle: PLATOW Verlag | 17.03.2021, 15:01 | 44 | 0 | 0 17.03.2021, 15:01 | Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat auf Wochensicht ein Plus von 1,3% erzielt und damit die Performance seit Jahresbeginn auf 8,4% ausbauen können. Der DAX kam diesmal nicht über eine Seitwärtsbewegung hinaus, so dass er bei seiner 2021er-Performance bei einem Anstieg von 6,1% stehen geblieben ist. Die Outperformance unseres Dachwikifolios seit dem Start Ende 2015 ist – bei deutlich geringeren Schwankungen – auf 16,6 Prozentpunkte gestiegen. Auf Ebene der Depotwerte ragen bei der Wochen-Performance diesmal zwei Titel besonders heraus. Die wikifolios Szew Grundinvestment von Simon Weishar und Growth Investing Europa + USA von Thomas Zeltner konnten jeweils Zuwächse von mehr als 4% verbuchen. Beiden ist damit bei der Performance seit dem Jahreswechsel (wieder) der Sprung in den zweistelligen Bereich gelungen (+15% bzw. +12%). Hoher Cashbestand durch striktes Risikomanagement Zeltner nähert sich mit seinem Musterdepot aktuell wieder dem im Februar markierten Allzeithoch. Und das obwohl sein Depot aktuell nur zu gut 50% mit (sechs) Aktien bestückt ist. Den Rest hält er als Cashbestand. Das liegt aber nicht an einer generell skeptischen Haltung gegen den Märkten. Die Bewertungen haben seiner Meinung nach bei vielen Unternehmen insbesondere durch die hervorragende Entwicklung der Technologieaktien im letzten Jahr zwar schon sehr hohe Niveaus erreicht. Gleichzeitig glaubt er aber daran, dass sich viele qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen operativ sehr gut entwickeln werden und dadurch schnell in ihre hohen Marktbewertungen hineinwachsen können. Genau in solche Firmen investiert der Trader, der sich bei der Aktienauswahl u.a. an der CANSLIM-Methode von William O'Neil orientiert. Dabei kommt es vor allem auf spezielle Fundamentaldaten wie zum Beispiel stark steigende Umsätze und Gewinne, innovative Technologien oder die Marktführerschaft an. Der relativ hohe Cash-Anteil kommt daher, dass jeder Depotwert nach dem Kauf mit einem Stop-Loss von 5-20% abgesichert wird, um Verluste konsequent zu begrenzen. Diese Regel wird sehr diszipliniert verfolgt, wie sich auch in der Gesamtbilanz des vor ca. sechs Jahren aufgelegten wikifolios zeigt. Bei einer Performance von 258% oder 20,5% p.a. ist das Depot von einmal erreichten Hochs nie mehr als 20,1% zurückgefallen. Für diesen langen Zeitraum und bei dieser Performance ist das ein erfreulich niedriger Wert. Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier

