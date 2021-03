^ DGAP-News: Carsten Schmider Media Relations Publishing / Schlagwort(e): Finanzierung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Eat Beyond Global gibt Beteiligung an Nahrungsergänzungsspezialist bekannt

Eat Beyond Global Holdings Inc. (ISIN: CA27786R1038 ; WKN: A2QHMZ) gibt bekannt, daß sich die Gesellschaft an der Firma SIRE Bioscience (CSE: SIRE) (SIRE) beteiligt hat. SIRE ist ein Hersteller von Verbrauchsgütern im Life-Science-Sektor, der sich auf die Branche der pflanzlichen Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat. Seine Produkte sind in drei Gruppen unterteilt: Sportlernahrung, Pflanzenbrennstoff und pflanzliche Proteine.



SIRE hat vor kurzem die Firma PlantFuel, Inc. übernommen und sich damit ein ansehnliches Portfolio von pflanzlichen Produkten gesichert. Dank seiner Führungskompetenz konnte PlantFuel mit seinen Marken einen Umsatz von über 200 Millionen Dollar erwirtschaften und betreibt mehr als 50.000 Vertriebsstellen in 120 verschiedenen Ländern.



Die Firma Fusion Nutrition Inc., die von SIRE im Jahr 2020 übernommen wurde, ist ein in Kanada ansässiger Marktführer für Nahrungsergänzungsmittel mit einem nationalen Vertriebsnetz. Zum Portfolio der Firma zählen einige der wachstumsstärksten Nahrungsergänzungsprodukte in Kanada sowie zahlreiche Spartenführer, die über die fünf größten Einzelhandelsketten Kanadas vertrieben werden. Fusion ist auf nationaler Ebene an 800 Standorten vertreten.



"Wir von Eat Beyond freuen uns außerordentlich, unser wachsendes Portfolio nun auch in den Nahrungsergänzungssektor auszudehnen," erklärt Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. SIRE verfügt über ein breit gefächertes Markensortiment. "Aus unserer Sicht durchläuft die Branche für Nahrungsergänzungsmittel derzeit eine spannende Entwicklungsphase und die Konsumenten legen bei den von ihnen konsumierten Produkten immer mehr Wert auf Qualität. Bei Nahrungsergänzungsmitteln geht es nicht mehr nur um ästhetische Resultate, sondern vielmehr darum, Gesundheit und Wohlbefinden insgesamt zu verbessern. SIRE nimmt in diesem Trend eine Vorreiterrolle ein.