Gelingen soll dies auf zwei Wegen. Der Betrieb von Elektrosportwagen wie demTaycan soll vor allem mit von Porsche finanzierter regenerativer Energieermöglicht werden: "Für die nächsten zehn Jahre investieren wir über eineMilliarde Euro in Windräder, Solarenergie und andere Klimaschutzmaßnahmen." Auchdie Klimabilanz herkömmlicher Benziner will Blume deutlich verbessern: Autos wieder 911 könnten "bald mit nahezu CO2-neutralen Kraftstoffen angetrieben werden".Dafür investiert Porsche derzeit gemeinsam mit Siemens Energy in Patagonien."Unsere Fahrzeuge, die gerade mit E-Fuels getestet werden, fahren mit etwa 90Prozent weniger fossilem CO2-Ausstoß."Die Produktion in Zuffenhausen und Leipzig sei seit diesem Jahr bereitsCO2-neutral. Selbst in der Kantine spiele Klimaschutz eine Rolle, "wo wirAbfälle mit Hilfe künstlicher Intelligenz vermeiden."Der Dieselskandal im Porsche-Mutterkonzern Volkswagen habe in gewisser Weise zurneuen Strategie beigetragen: "Er hat zumindest aufgerüttelt und viel in Bewegunggesetzt. Wir bei Porsche haben damals sehr schnell reagiert und seit drei Jahrenschon keine Dieselantriebe mehr im Angebot."Pressekontakt:Den kompletten Text zu dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: mailto:presse@zeit.de).Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9377/4866429OTS: DIE ZEIT