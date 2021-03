Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben auch vor derUnternehmensberatungsbranche nicht haltgemacht. Das zeigen die Ergebnisse derBranchenstudie Facts & Figures zum Beratermarkt 2021" sowie der aktuelldurchgeführten Geschäftsklimabefragung März 2021 des Bundesverbandes DeutscherUnternehmensberater (BDU). Erstmalig seit 10 Jahren ist der Gesamtumsatz im Jahr2020 mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 34,6 Milliarden Euro gesunken (2019:36,0 Mrd. Euro). Für das laufende Jahr prognostizieren die Consultants dieRückkehr zum Wachstum. Das erwartete Plus für das Jahr 2021 soll mit 9,0 Prozentkräftig ausfallen. Deutliche Geschäftsimpulse erwarten die Marktteilnehmerbesonders aus den Kundenbranchen Gesundheitswesen, Handel sowie Chemie/Pharma."Alles in allem sind wir Consultants im vergangenen Jahr mit einem blauen Augedurch die Pandemiezeit gekommen. Allerdings war die Entwicklung im Markt sehrunterschiedlich. Unternehmensberater mit Schwerpunkt Human Resources Beratungoder krisengebeutelte Kundenbranchen wie die Luftverkehrs- und Touristikbranchehatten beispielsweise durch die Nachfragezurückhaltung ihrer Kunden teilweisekräftige Umsatzeinbußen", so BDU-Präsident Ralf Strehlau.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 zeigen sich die Unternehmensberateroptimistisch. In der im Februar/März durchgeführten Geschäftsklimabefragung imConsultingmarkt meldeten 40 Prozent der Firmen eine gute Geschäftslage, 44Prozent eine befriedigende. Noch besser fallen die Geschäftsaussichten für diekommenden sechs Monate aus. 44 Prozent erwarten günstigere und 41 Prozentimmerhin gleichbleibende Rahmenbedingungen.2021: Optimistische Consultingnachfrage in vielen Kundenbranchen erwartetDer Unterstützungsbedarf bei Restrukturierung und Reorganisation wird nachEinschätzung vieler Experten im Jahr 2021 spätestens nach Auslaufen derHilfsprogramme der Bundesregierung für die Wirtschaft erheblich steigen. Vordiesem Hintergrund erwarten die Sanierungsberater ein Wachstum in ihremBeratungssegment von 15 Prozent. Auch in den Beratungsfeldern Reorganisation,Prozessoptimierung, IT Anwendungen und Infrastruktur oder Changemanagementwerden jeweils knapp zehnprozentige Umsatzsteigerungen prognostiziert. NachEinschätzung der Unternehmensberater wird es auch eine Rückkehr zu hohenWachstumsraten in der Beratung für wichtige Kundenbranchen geben. Für dieBranchen Healthcare mit einem Plus von 12,5 Prozent, die Chemie/Pharma-Branchemit einem Plus von 10,5 Prozent sowie dem Handel mit einem Plus von 10,5 Prozentzeigt die BDU-Studie die höchsten Wachstumsraten für die Beratungsunternehmen.Aber auch im Projektgeschäft mit Kunden aus der Konsumgüterindustrie und dem