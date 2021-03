Arzneimittelforschung - Made in Europe

München (ots) - Sie ist die weltweit größte öffentlich-private Partnerschaft im

Bereich der Life Sciences: Finanziert von der EU-Kommission und dem europäischen

Pharma-Dachverband EFPIA will die Innovative Medicines Initiative (IMI) die

Voraussetzungen schaffen, dass künftig schneller innovative Medikamente

entwickelt werden können. Jetzt hat die IMI einen Bericht vorgelegt: Sie wollte

wissen, welche sozio-ökonomischen Effekte ihre Forschungsprojekte haben. Die

Bilanz kann sich sehen lassen.



Die Art und Weise, wie die IMI pharmazeutische Unternehmen, öffentlicheForschung und andere Akteur*innen aus der Gesundheitsbranche - aus Politik,Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft - im Kampf gegen Krankheiten mit einemhohen medizinischen Bedarf zusammenbringt, ist einzigartig. Das Portal " PharmaFakten (https://www.pharma-fakten.de/) " berichtet regelmäßig überForschungsprojekte der Initiative: https://www.pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/innovative-medicines-initiative/ .Mit Tumormodellen aus dem Labor: Mehr Medikamente gegen Kinderkrebs"Heute sind 20 Prozent der Tumoren im Kindesalter noch nicht heilbar; Krebstötet 6.000 junge Menschen pro Jahr in Europa - er ist damit die Hauptursachefür krankheitsbezogene Todesfälle bei unter-19-Jährigen", schreibt die IMI aufihrer Webseite. Eines ihrer Projekte beschäftigt sich seit 2017 damit,Tumormodelle im Labor zu züchten, um dadurch mehr über Kinderkrebs zu lernen unddie Medikamentenforschung voranzutreiben.https://ots.de/Es5sr7Diabetes: Es braucht ein Umdenken in Sachen AdipositasFettleibigkeit (Adipositas) ist ein Hauptrisikofaktor für die Entwicklung vonTyp 2-Diabetes. Wissenschaftler*innen eines europäischen Forschungsprojektesvertreten die Auffassung, dass sich im Kampf gegen die "Diabetes-Epidemie", dieArt und Weise, wie wir heute mit Adipositas umgehen, ändern muss. Sie fordernein "Umdenken". Fachleute aus Industrie, akademischer Welt und Gesellschafthaben sich daher zu dem Konsortium "SOPHIA" zusammengeschlossen. Ihr Ziel: einneues, tiefer gehendes Verständnis von der Erkrankung, das es ermöglicht,vorherzusagen, welche Adipositas-Betroffenen Komplikationen wie etwa Diabetesentwickeln könnten. Letztlich geht es dabei auch um personalisierte Therapie.https://ots.de/cjpKbNWie eine europäische Forschungsinitiative auf SARS-CoV-2 reagiertAngesichts der Pandemie ist auch COVID-19 in den Fokus der Innovative MedicinesInitiative (IMI) gerückt. Das zeigen zahlreiche Projekte:https://ots.de/NMUKwkhttps://ots.de/Ay6E35