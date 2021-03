Hafen Straubing-Sand trotzt Corona / Keine Auswirkungen auf Umschlagszahlen dank resilienter Ansiedlerfirmen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Straubing (ots) - Der Hafen Straubing-Sand stemmt sich gegen die Auswirkungender Corona-Pandemie. Das zeigt der Blick auf die Zahlen und Entwicklungen desZweckverbands Hafen Straubing-Sand (ZVH) im Jahr 2020. So konnte dashervorragende Ergebnis des Vorjahres - im Gesamtumschlag über alleVerkehrsträger hinweg - wieder erreicht werden (4,25 Millionen Tonnen, plus 5Prozent). Der Bahnumschlag verbesserte sich im Vergleich zu 2019 nochmals undverzeichnete mit 381.000 Tonnen eine neue Bestmarke. Beim Schiffsgüterumschlagwurde mit 667.000 Tonnen das zweitbeste Jahresergebnis der Hafen-Geschichteerzielt. Darüber hinaus machten 2020 insgesamt 822 Schiffe im Hafen Straubingfest - das sind 80 mehr als 2019 und so viele wie nie zuvor. Da auch derstraßenseitige Umschlag zulegte, ergab sich keine Veränderung des Modal Split(Verteilung der transportierten Güter auf die Verkehrsträger Schiene, Straße undWasser).Der Hafen Straubing ist als Teil der Lieferkette vor allem für dieLebensmittelindustrie systemrelevant. Durch die Einhaltung hoherHygienestandards und einer konsequenten Trennung von Mannschaften in eigensentwickelten Schichtmodellen konnte der Hafenbetrieb auch in der Pandemieunterbrechungsfrei aufrechterhalten werden. Für die Geschäftsleitung des Hafenssind die positiven Zahlen insgesamt auf die Resilienz der Hafenkund*innenzurückzuführen: "Dass sich die Pandemie nicht stärker in unserem Jahresergebniszeigt, liegt ganz klar an der Leistungsfähigkeit derer, die die von unsbereitgestellte Infrastruktur und Dienstleistungen nutzen", betontZVH-Geschäftsleiter Andreas Löffert. Dank dieser Situation könne man guteLeistungen erzielen und in neue Infrastrukturmaßnahmen investieren, die wiederumden Kunden*innen zugute kommen sollen.TGZ plant ErweiterungEine ähnlich erfreuliche Entwicklung zeigt sich im Technologie- undGründerzentrum (TGZ) auf dem BioCampus des Hafens, das durch den ZVH verwaltetwird. Landrat Josef Laumer, der 2020 wieder den Vorsitz derZVH-Verbandsversammlung übernahm, freut sich über die Stabilität der jungenUnternehmen, die im TGZ angesiedelt sind: "Trotz der Branchenbreite, die unsereFirmen im TGZ abbilden, war die Belegung unserer Räumlichkeiten auch 2020 sehrstabil. Sie bewegt sich weiterhin zwischen 90 und 100 Prozent". Es habe auchüber den gesamten Jahresverlauf immer wieder Anfragen von Mietinteressent*innengegeben, erläutert Zentrumsleiter Stefan Niedermeier. So könne man mit einerpositiven Perspektive die Planungen für eine Erweiterung der Büro- undLaborflächen fortsetzen. Eine Besonderheit erlebte das TGZ im Frühjahr. Kurz vor