Rekord-Zubau von Solaranlagen in den USA

Washington 17.03.2021 - Einem Bericht von Wood Mackenzie und der SEIA zufolge wurden im vergangenen Jahr in den USA PV-Anlagen mit rekordhohen Kapazitäten aufgebaut. Gegenüber 2019 liegt der Zuwachs bei mehr als 40 Prozent.



Das vergangene Jahr verlief für viele Industriebranchen sehr schwierig. Auch die Photovoltaik konnte sich den vielen Lockdowns und der Unsicherheit nicht entziehen. In den USA wurden im vergangenen Jahr dennoch so hohe Erzeugungskapazitäten zugebaut wie nie zuvor.