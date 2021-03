BERLIN (dpa-AFX) - Der erst langsam abebbende Corona-Dämpfer für die Autoindustrie zeigt derzeit eines ganz deutlich: In der Pandemie ist die Anschaffung eines Neuwagens bei vielen Menschen derzeit nicht der erste Gedanke. Ein Umstand, der womöglich auch den Machern des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 zugute kommen kann. Nach dem vielbeachteten Börsengang Anfang Februar haben nun die ersten Analysten ihre Meinungen zum Berliner Start-up gefällt. Ihr Urteil ist überwiegend positiv. Zur Lage des Unternehmens, was die Experten sagen und was die Aktie macht.

Die 2012 von Vorstandschef Christian Bertermann und Aufsichtsratsmitglied Hakan Koc gegründete Auto1 Group war in den vergangenen Jahren zügig gewachsen. Nun will das Start-up auch mit Hilfe des Börsengangs die nächste Stufe seiner Entwicklung erklimmen. Aus dem Börsengang floss dem Unternehmen ein Erlös von rund einer Milliarde Euro zu. Der Rest geht an die Altaktionäre, zu denen neben Bertermann und Koc auch der japanische Technologieriese Softbank gehört - die Japaner waren 2018 bei Auto1 eingestiegen.

Die Erlöse aus dem Börsengang will Auto1 unter anderem in den Ausbau seines Privatkundengeschäfts stecken - womit eine Aufholjagd beginnt. Denn noch macht das Geschäft mit privaten Kunden bei Auto1 nur einen Bruchteil aus. 2019 verkaufte das Unternehmen mehr als 615 000 Fahrzeuge. Doch nur etwa 10 000 gebrauchte Fahrzeuge wurden über die Plattform "Autohero" veräußert, die sich an private Interessenten richtet. Diese bekommen ihr Auto direkt nach Hause geliefert oder zu einer passenden Abholstation in der Nähe.

Im Großhandel ist Auto1 deutlich weiter. Das Unternehmen betreibt unter diesem Namen inzwischen die nach eigenen Angaben größte Großhandelsplattform für Gebrauchtwagen in Europa. Angeschlossen sind mehr als 60 000 gewerbliche Händler in mehr als 30 Ländern, die die Plattform über Online-Auktionen für den An- und Verkauf nutzen.

Im Geschäft mit privaten Kunden ist bislang die Zahl der Märkte mit neun ebenfalls noch weitaus überschaubarer. In Deutschland ist Auto1 auch mit der Marke "wirkaufendeinauto" unterwegs, für die der Börsenneuling vor allem im Fernsehen reichlich Werbung schaltet. Private Autoverkäufer können bei über 400 Abgabestationen in Europa ihr Fahrzeug zum vorher online festgesetzten Preis losschlagen.

Durch großen Einfallsreichtum sind die Werbeslogans bislang zwar noch nicht aufgefallen - doch vielleicht ändert sich auch das, denn auch beim Marketing will Auto1 dank der Gelder aus dem Börsengang künftig nachlegen.