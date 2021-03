instagrid verstärkt den Beirat für die Internationalisierung (FOTO)

Ludwigsburg (ots) - Der Batteriehersteller http://instagrid.co holt einenausgewiesenen Experten der Energiewende und erfahrenen Manager ins Unternehmen:Pierre-Pascal Urbon (50), der ehemalige CEO der SMA Solar Technology AG,übernimmt den Vorsitz des Beirates. instagrid wird mit Hilfe seiner Erfahrungund seinem internationalen Netzwerk die weitere Expansion vorantreiben.Urbon war von 2006 bis 2018 im Vorstand der SMA Solar und seit 2011 als CEO fürdie strategische Ausrichtung verantwortlich. Beim weltweit führenden Herstellerfür Photovoltaik- und Batterie-Wechselrichter-Technologie baute Urbon u. a. dieinternationalen Vertriebs- und Serviceniederlassungen auf, entwickelte eininnovatives Fachhandwerkerprogramm und strukturierte zahlreiche strategischePartnerschaften. Seit 2020 richtet Urbon als CEO & CFO den ITK-ServiceanbieterKOMSA AG auf die neue Wachstumsfelder in den Bereichen Professional ManagedServices und Circular Economy aus.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuer Beiratsvorsitzender unterstützt Gründer-DuoBei instagrid wird Urbon als Beiratsvorsitzender das Managementteam um daserfolgreiche Gründer-Duo Andreas Sedlmayr und Sebastian Berning bei derKonzeption einer Internationalisierungs-Strategie und dem Aufbau geeigneterVertriebs- und Serviceinfrastruktur unterstützen. Seine Kontakte zuEntscheidungsträgern in der Industrie und Politik sowie zu den maßgeblichenSpielern innerhalb der Erneuerbaren Energien sind für instagrids weiteresWachstum wichtig."instagrid zeigt starke Parallelen zur SMA Solar. Andreas und Sebastian habenmit ihrem Team eine Technologie entwickelt, die den Ersatz von schmutzigenDieselaggregaten mit sauberer Energie aus der Batterie überhaupt erst möglichmacht. Die Technologie lässt sich in vielen Anwendungsfeldern einsetzen und gutins Ausland skalieren. Ich freue mich deshalb auf die Zusammenarbeit mit demhochinnovativen instagrid-Team und den erstklassigen Investoren", kommentiertUrbon seine neue Aufgabe."Wir sind begeistert von der Teamverstärkung durch Pierre. Er hat SMA Solar alsCEO zu einem führenden Solarwechselrichterhersteller entwickelt", sagt AndreasSedlmayr, Mitgründer und Co-CEO von instagrid. "Sein Erfahrungsschatz und seinVertrauen in das weltweite Potenzial unserer Lösung versorgen uns mit Schubkraftfür unsere nächste Wachstumsphase. Gemeinsam wollen wir unsere Entwicklung füreine nachhaltige intelligente Stromversorgung weltweit jedermann zugänglichmachen."Tragbare, saubere StromversorgungDas instagrid-Gründer-Duo Andreas Sedlmayr und Sebastian Berning kannoptimistisch nach vorne schauen. Die Verwendung von Batterietechnologie zurEnergiespeicherung ist entscheidend für eine von Kohlenstoff unabhängige