Pandemie hat die digitale Weiterbildung beschleunigt, aber wichtige Gruppen verpassen noch immer den Anschluss - PwC-Umfrage

Zwei von fünf glauben, dass ihr Job innerhalb von 5 Jahren überflüssig sein wird

fünf glauben, dass ihr Job innerhalb von 5 Jahren überflüssig sein wird Die Hälfte der weltweiten Arbeitnehmerschaft gibt an, Karrierechancen aufgrund von Vorurteilen zu verpassen

Schulungsmöglichkeiten, die sich auf diejenigen konzentrieren, die bereits über ein hohes Maß an Fähigkeiten verfügen

Jüngere Menschen berichten, dass sie sich mehr auf die Maximierung des Einkommens konzentrieren als darauf, „etwas zu bewirken".

Nur 1 von 10 derjenigen, die aus dem Homeoffice arbeiten können, möchte wieder in ein traditionelles Pendler- und Arbeitsumfeld in Vollzeit zurückkehren

Aber die Menschen nehmen ihre Zukunft selbst in die Hand: 77 % sind bereit, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich komplett umschulen zu lassen, und 49 % würden gerne ein eigenes Unternehmen gründen

Eine neue Umfrage unter 32.500 Arbeitnehmern in 19 Ländern zeichnet das Bild einer globalen Belegschaft, für die die Verlagerung zur Telearbeit nur die Spitze des Eisbergs darstellt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Pandemie eine Reihe von Trends in der Arbeitswelt beschleunigt hat, sind 60 % besorgt, dass die Automatisierung viele Arbeitsplätze gefährdet; 48 % glauben, dass es „traditionelle Arbeitsplätze in der Zukunft nicht mehr geben wird" und 39 % halten es für wahrscheinlich, dass ihr Job innerhalb von 5 Jahren veraltet sein wird.

Dies ist jedoch kein Grund zur Verzweiflung, denn 40 % der Arbeitnehmer geben an, dass sich ihre digitalen Fähigkeiten durch die längere Sperrung verbessert haben, und behaupten, dass sie weiterhin Schulungen und Weiterbildungen in Anspruch nehmen werden. 77 % sind „bereit, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich komplett umschulen zu lassen" und 74 % sehen Weiterbildung als eine Frage der persönlichen Verantwortung. Und 80 % sind zuversichtlich, dass sie sich an neue Technologien an ihrem Arbeitsplatz anpassen können, wobei eine große Mehrheit der Befragten in Indien (69 %) und in Südafrika (66 %) sagt, dass sie „sehr" zuversichtlich sind.