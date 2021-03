DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX positioniert sich mit personeller Verstärkung für Decentralized Finance



17.03.2021 / 16:10

PRESSEMITTEILUNG

coinIX positioniert sich mit personeller

coinIX positioniert sich mit personeller

Verstärkung für Decentralized Finance Hamburg, 16.03.2021 - Der Hamburger Blockchain-Investor coinIX erweitert das Team. Mit Joshua Reimann kommt ein weiterer Analyst an Bord, der sich bereits seit mehreren Jahren mit den Entwicklungen im Bereich "Decentralized Finance" beschäftigt. Unter Decentralized Finance (DeFi) versteht man Blockchain-basierte Finanztransaktionen, die, vollständig digital ablaufen, indem bei Eintreten von im Code hinterlegten Bedingungen ohne weiteres menschliches Zutun automatisch Transaktionen ausgelöst und abgewickelt werden. DeFi ermöglicht beispielsweise automatisierte Tausch- oder Leihgeschäfte in Kryptowährungen aber bildet auch Börsenplätze ab, auf denen Transaktionen in Derivaten und Futures über Smart Contracts gehandelt und abgewickelt werden. Felix Krekel, CEO der coinIX erläutert: "Es ist unser Anspruch, neue Trends im Blockchain-Sektor frühzeitig zu identifizieren. DeFi gehört mit Sicherheit dazu. Durch das Entfallen von Intermediären wird der Finanzsektor sich definitiv massiv und nachhaltig verändern. Die sich dabei bietenden Chancen wollen wir nutzen". Auch Moritz Schildt, Aufsichtsratsvorsitzender der coinIX ist euphorisch: "DeFi steckt noch in den Kinderschuhen, wird aber die Usancen und Standards des Kapitalmarkts neu definieren. Wir haben den Anspruch bei diesen neuen Entwicklungen dabei zu sein" Joshua Reimann beschäftigt sich bereits seit 2017 im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftspsychologie mit der Blockchain Technologie und hat seinen Interessenschwerpunkt früh auf den Bereich der Decentralized Finance gesetzt. Joshua Reimann ergänzt: "Angesichts der Geschwindigkeit, mit der neue Entwicklungen auf den Markt kommen, muss man zunächst die Projekte und Angebote testen und ausprobieren, oftmals sind Ideen sehr innovativ aber noch nicht praxistauglich. Ich freue mich darauf, künftig im coinIX Team DeFi-Projekte zu analysieren und vielversprechende Investitionsmöglichkeiten für das wachsende Beteiligungsportfolio zu identifizieren."