Foto: finanzbusiness Frankfurt schafft es unter die Top 10 der globalen Finanzzentren Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 17 | 0 | 0 17.03.2021, 16:11 | Im aktuellen Global Financial Centres Index schneidet die Mainmetropole besser als die kontinentaleuropäische Konkurrenz ab. Aber New York bleibt New York.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer