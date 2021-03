Neue medienbruchfreie Identifizierungslösung für den Handel/ Lekkerland und epay stellen digitale ID-Lösung vor (FOTO)

Martinsried/ München (ots) -



- Mehr Convenience für Kunden beim Kauf von Prepaid-Karten über neue

Vor-Ort-Identifizierung per elektronischem Personalausweis in Tankstellen

- Weitere Einsatzbereiche der "Identity as a Service"-Lösung im Handel und

Zunahme identifizierungspflichtiger Produkte erwartet

- Großes Potenzial, da die Bundesregierung digitale Identitäten in den Fokus

rückt



Das Thema "digitale Identitäten" steht auf der Agenda der Bundesregierung sehr

weit oben: Bis September 2021 soll beispielsweise der Personalausweis

nutzerfreundlich im Smartphone verfügbar sein. Das eröffnet dem Handel neue

Möglichkeiten, mit Identifizierungsservices auf Basis des elektronischen

Personalausweises ihr Produktportfolio auszuweiten, neue Kundengruppen

anzusprechen und die Kundenfrequenz zu erhöhen.







Wie solche kundenfreundlichen Identifizierungslösungen mit zusätzlichemUmsatzpotenzial für den Handel gestaltet sein können, stellen jetzt epay undLekkerland am Beispiel des Prepaid-Kartenkaufes in Tankstellenshops vor. Diegemeinsam entwickelte digitale KYC-Lösung (Know-Your-Costumer Lösung) baut aufder Funktionalität des elektronischen Personalausweises auf. Sie beinhaltet diemedienbruchfreie, sichere und schnelle Identifizierung von Kunden direkt vor Ortbeim Kauf von SIM-Mobilfunkkarten und stellt damit eine effiziente Alternativezu Video- und Postident-Verfahren dar. Der Fullservice-Paymentprovider epay istvon der Bundesdruckerei für das Identifizierungsverfahren auf Basis deselektronischen Personalausweises lizensiert und übernimmt die technischeUmsetzung über seine Prozessingplattform. Lekkerland, der Spezialist für denUnterwegskonsum, übernimmt den Vertrieb an die Tankstellenshops.Großes Potenzial für den HandelDas Potenzial für den Handel, seinen Kunden eine betrugssichere Identifizierungund Freischaltung des gekauften Produkts unmittelbar nach dem Kaufprozess vorOrt anbieten zu können, geht dabei weit über Prepaid-Karten hinaus. VeithHuxohl, Head of Product Management & Marketing Corporate e-va bei Lekkerland,beschreibt die zahlreichen Möglichkeiten: "Unsere gemeinsameIdentifizierungslösung sorgt für eine verbesserte Customer Journey und höhereZufriedenheit bei unseren Kunden. Wir werden diese Lösung zuerst unseren Kundenim Bereich Tankstellen anbieten. Das Potenzial für den gesamten Handel ist ausunserer Sicht groß. Es lassen sich darüber weitere Produkte wiePrepaid-Kreditkarten, Konsumentenkredite oder Flottenkarten abbilden und damitdie Kundenzahl und -frequenz am POS erhöhen."Identity as a Service Lösungen (IaaS) ermöglichen dem Handel, vom schnell